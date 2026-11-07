استیصال اطلاعاتی واشنگتن؛ آمریکا برای جاسوسی از ایران جایزه تعیین کرد

آمریکا با تعیین جایزه‌ای تا سقف ۲۰ میلیون دلار، درصدد جذب جاسوس برای کسب اطلاعات درباره تأسیسات، دانشمندان و توانمندی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران است.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام اختصاص پاداشی تا سقف ۲۰ میلیون دلار، از افراد دارای اطلاعات درباره تأسیسات، تجهیزات، فناوری‌ها و کارکنان مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خواست اطلاعات خود را در اختیار این کشور قرار دهند.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد برای دریافت اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران تا سقف ۲۰ میلیون دلار پاداش و همچنین امکان جابه‌جایی و انتقال محل اقامت ارائه می‌کند.

بر اساس اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا، اطلاعات موردنظر شامل جزئیات مربوط به تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای، دانشمندان و کارکنان مرتبط با این حوزه و همچنین افراد و سازمان‌های دخیل در انتقال تجهیزات هسته‌ای است.

دستگاه امنیتی ایران تاکنون چند فرد فریب خورده را که قصد همکاری با سرویس های جاسوسی رژیم صهیونیستی و آمریکا را داشته اند بازداشت کرده است.

دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ایران همواره درباره هرگونه همکاری اطلاعاتی با دستگاه های امنیتی بیگانه هشدار داده و تبعات خیانت به کشور را یادآور شده اند.