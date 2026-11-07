کد خبر: 1388994
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳
جامعه » اخبار كلی

دستورالعمل مدیریت آموزش در شرایط بحران به استانداران ابلاغ شد

ق وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت استمرار جریان آموزش در شرایط بحرانی، از تدوین و ابلاغ دستورالعمل مشترک این وزارتخانه و وزارت کشور برای مدیریت فعالیت مدارس در شرایط جنگی خبر داد.

جوان آنلاین: وزیر آموزش‌وپرورش در جمع خبرنگاران، هدف از برگزاری این مراسم را قدردانی از خانواده‌ها و تبیین نقش همبستگی و همراهی آنان در تداوم جریان آموزش عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در استمرار فعالیت‌های آموزشی در شرایط جنگی اظهار کرد: اگر همراهی، همدلی و همبستگی خانواده‌ها نبود، طبیعتاً امکان استمرار آموزش فراهم نمی‌شد. این مراسم نشان داد که در شرایط بحرانی، همه باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا آموزش به هر شکل ممکن جریان داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه آموزش در دوران کرونا افزود: در آن دوره نیز تجربه‌هایی در زمینه مدیریت آموزش در شرایط بحران به دست آمد، اما نتوانستیم پس از آن، سازوکار سازمان‌یافته و دقیقی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی طراحی کنیم. البته شرایط جنگ با بحران کرونا متفاوت است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: با وجود شرایط پیش‌آمده، خوشبختانه توانستیم سال تحصیلی را به بهترین شکل ممکن به پایان برسانیم و بخشی از خلأهای آموزشی را با تلاش معلمان جبران کنیم. در این مسیر، از جامعه معلمان و همه افرادی که برای استمرار آموزش همکاری کردند، قدردانی می‌کنم. همچنین با همراهی مجموعه‌های مختلف، سال تحصیلی جدید نیز به‌خوبی آغاز شد.

وی با تأکید بر اهمیت پیامدهای تعطیلی آموزش تصریح کرد: بررسی‌ها و برآوردهای ما نشان می‌دهد خسارت‌های آموزشی و تربیتی ناشی از بحران‌ها، گاه فراتر از خسارت‌های اقتصادی و عمرانی است. در گزارشی که در دولت ارائه کردیم، حتی ابعاد اقتصادی محرومیت از تحصیل نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده در این گزارش، محرومیت یک‌ساله از آموزش می‌تواند به از دست رفتن درآمد اقتصادی قابل توجهی در طول زندگی فرد منجر شود.

وی با اشاره به ارتباط آموزش با سایر حوزه‌های کشور گفت: آموزش با اقتصاد، فرهنگ و امنیت ارتباط مستقیم دارد و خسارت‌های ناشی از وقفه در آن به‌سادگی قابل برآورد نیست. از همین رو، در شرایط عادی و بحرانی، استمرار آموزش باید از اولویت‌های اصلی کشور باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اهمیت آموزش خاطرنشان کرد: حتی در شرایط جنگ نیز آموزش مورد توجه قرار داشت. به یاد دارم در نخستین روز آتش‌بس جنگ ۱۲روزه، رئیس‌جمهور با من تماس گرفتند و خواستار برگزاری جلسه‌ای درباره کیفیت آموزش شدند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت دولت نسبت به استمرار و ارتقای کیفیت آموزش است.

وی در ادامه از تصویب مقرره‌ای در دولت برای تغییر رویکرد مدیریت آموزش در شرایط بحران خبر داد و گفت: پس از ارائه گزارش به دولت، مقرر شد به‌جای تعطیلی یکپارچه آموزش در زمان بروز بحران‌ها، سازوکار مشخصی برای مدیریت شرایط و استمرار فعالیت‌های آموزشی تدوین شود. بر همین اساس، وزارت آموزش‌وپرورش موظف شد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌ای جامع برای مدیریت آموزش در شرایط بحرانی تهیه کند.

وی افزود: در نخستین گام و با توجه به شرایط جنگی کشور، با همکاری وزارت کشور و آقای دکتر مؤمنی، چارچوبی برای مدیریت فعالیت مدارس در شرایط احتمالی بحران تدوین کردیم. این دستورالعمل با امضای مشترک وزیر آموزش‌وپرورش و وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش با تشریح جزئیات این دستورالعمل گفت: بر اساس چارچوب ابلاغ‌شده، استانداران می‌توانند با توجه به شرایط امنیتی هر منطقه درباره نحوه فعالیت مدارس تصمیم‌گیری کنند. به این ترتیب، قرار نیست در صورت بروز بحران، تمام مناطق یک استان یا کشور به‌صورت یکپارچه به آموزش غیرحضوری منتقل شوند.

وی تأکید کرد: اگر در یک شهر یا روستا مسئله امنیتی وجود نداشته باشد، دلیلی برای ایجاد نگرانی، اضطراب و استرس یا تحمیل خسارت‌های ناشی از تعطیلی آموزش وجود ندارد. هدف ما این است که با تصمیم‌گیری متناسب با شرایط هر منطقه، آسیب‌های آموزشی به حداقل برسد.

برچسب ها: آموزش ، آموزش و پروش ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

دکترین دفاع بومی را تعمیق دهید بدون محدودیت!

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه

شب‌هایی در امتداد موسیقی و شعر ایرانی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

شاخ امریکا را خواهیم شکست

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

چنان ضربه‌ای بزنیم که ۱۰۰ میلیارد یورو پیش آن هیچ است

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

از خدا شهادت را طلب می‌کردیم

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

مشق مقاومت

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

پاسخ به هر تهدیدی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی باشد

پایان را ما می‌نویسیم

۱۵ سال سند بدون تحول!

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

نامه عارف برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار