کد خبر: 1388992
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴
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سراج: گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران سیاسی و جانبدارانه است

6 معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با انتقاد از گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران، آن را فاقد مبنای حقوقی و مبتنی بر ادعاهای غیرقابل راستی‌آزمایی دانست.

جوان آنلاین: ناصر سراج در واکنش به گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد، با انتشار یادداشتی این گزارش را مبتنی بر ادعاهای غیرقابل راستی‌آزمایی و اطلاعات منابع غیرموثق توصیف کرد و آن را مورد انتقاد قرار داد.

سراج با اشاره به آنچه استفاده ابزاری برخی کشورهای غربی از سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر خواند، اظهار کرد: حمایت کشورهایی از جمله آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و کانادا از این روند، نشان‌دهنده سیاسی‌شدن سازوکارهای حقوق بشری و بهره‌گیری از آن‌ها برای اعمال فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران است.

وی با انتقاد از رویکرد گزارشگر ویژه در قبال تحولات منطقه‌ای و حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مدعی شد این گزارش به جای بررسی مسئولیت عاملان حملات و پیامدهای انسانی آن، ادعاهایی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده و از پرداختن به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه غفلت کرده است.

دبیر ستاد حقوق بشر همچنین با اشاره به حملات صورت‌گرفته به زیرساخت‌های غیرنظامی، مراکز درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و منازل مسکونی، بر ضرورت پاسخگویی عاملان این حملات تأکید کرد.

سراج در بخش دیگری از این یادداشت، حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و سالن ورزشی لامرد را از نمونه‌های نقض حقوق غیرنظامیان دانست و با اشاره به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم در حادثه میناب، خواستار توجه گزارشگر ویژه به مسئولیت عاملان این حملات شد.

وی همچنین از نادیده‌گرفتن آثار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و متحدانش بر زندگی و معیشت مردم ایران در گزارش مذکور انتقاد کرد و تحریم‌ها را از عوامل مؤثر بر نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان دانست.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در ادامه، کشورهای حامی سازوکارهای حقوق بشری علیه ایران را به اتخاذ رویکرد دوگانه متهم کرد و مدعی شد برخی از این کشورها با حمایت از گروه‌های تروریستی و اعمال تحریم‌ها، در نقض حقوق شهروندان ایرانی نقش داشته‌اند.

سراج در پایان با انتقاد از نحوه تعیین گزارشگر ویژه کشوری برای ایران، این مأموریت را متأثر از ملاحظات سیاسی دانست و تأکید کرد گزارش‌های مبتنی بر رویکردهای گزینشی و جانبدارانه، نمی‌توانند مبنایی معتبر برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران باشند.

برچسب ها: سراج ، قوه قضاییه ، حقوق بشر
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