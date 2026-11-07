پدافند هوایی روسیه ۴۱۱ پهپاد اوکراینی را منهدم کرد

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب ۶ به ۷ نوامبر (۱۵ به ۱۶ آبان ۱۴۰۵)، ۴۱۱ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه، شبه‌جزیره کریمه و آب‌های دریای سیاه و دریای آزوف رهگیری و منهدم کردند.

بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، پهپادها بر فراز مناطق بریانسک، بلگورود، ورونژ، کورسک، لیپتسک، اوریول، روستوف، ساراتوف، سامارا و تولا، همچنین شبه‌جزیره کریمه و آب‌های دریای سیاه و دریای آزوف سرنگون شده‌اند.

وزارت دفاع روسیه جزئیات تعداد پهپادهای رهگیری‌شده در هر منطقه و میزان خسارات احتمالی ناشی از این حملات را ارائه نکرده است.

حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف روسیه، به‌ویژه مناطق مرزی و تأسیسات زیرساختی و نظامی در جریان جنگ دو کشور به یکی از محورهای مستمر درگیری تبدیل شده است.