کد خبر: 1388986
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

موج انتقادات علیه اقدام جنجالی ترامپ بعد از شکست انتخاباتی

ق یک انتصاب جنجالی دیگر توسط ترامپ آن هم بعد از شکست انتخاباتی سنگین موجی از انتقادات را در آمریکا برانگیخته است.

جوان آنلاین: انتصاب استفان میلر از چهره های تندرو دولت دونالد ترامپ به ریاست دفتر کارکنان کاخ سفید با موجی از انتقادات دموکرات ها و حتی برخی جمهوری خواهان روبرو شده است.

چاک شومر، رهبر دموکرات های سنا گفت: دونالد ترامپ از شکست تاریخی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای هیچ درسی نگرفته است. میلر معمار غیرانسانی ترین سیاست های دولت ترامپ است و دموکرات ها در کنگره در برابر او خواهند ایستاد.

حکیم جفریز رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا نیز میلر را بیگانه ستیزی خطرناک و افراط گرایی بی پروا خواند و خواستار برکناری فوری او شد.

رابرت گارسیا نماینده دموکرات و گزینه ریاست کمیته نظارت مجلس نمایندگان نیز هشدار داد میلر باید برای پاسخگویی حقوقی آماده شود. او اعلام کرد دموکرات ها تحقیقات درباره تخلفات احتمالی میلر را ادامه خواهند داد و با سیاست های او در کنگره و دادگاه ها مقابله می کنند.

بکا بالینت، نماینده دموکرات آمریکا نیز گفت مردم این کشور در انتخابات اخیر مخالفت خود را با سیاست های غیرانسانی دولت ترامپ نشان دادند، اما رئیس جمهور در واکنش به این نتیجه معمار برخی از بدترین تصمیمات دولتش را ارتقا داده است.

آنتونی اسکاراموچی مدیر پیشین ارتباطات کاخ سفید در دوره نخست ترامپ نیز این انتصاب را نشانه بی توجهی رئیس جمهور به پیام انتخاباتی رای دهندگان دانست و گفت ترامپ با ارتقای میلر تصور می کند راه حل شکست جمهوری خواهان را پیدا کرده است.

همچنین مارلین استاتزمن نماینده جمهوری خواه ایالت ایندیانا این انتصاب را تصمیمی وحشتناک خواند و دان بیکن نماینده جمهوری خواه ایالت نبراسکا آن را انتخابی نامناسب توصیف کرد.

روزنامه ایندیپندنت نیز به نقل از یک جمهوری خواه نوشت میلر با مواضع خود درباره مهاجرت، موجب از دست رفتن کرسی هایی در تگزاس و آریزونا شده است زیرا بخشی از رای دهندگان لاتین تبار که در انتخابات ۲۰۲۴ به ترامپ رای داده بودند، از این رویکرد فاصله گرفته اند.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، جنگ
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