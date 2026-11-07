وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور صنایع دفاعی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تأسیسات بندری اوکراین را هدف قرار داده اند.

جوان آنلاین: نیروهای مسلح این کشور در حمله‌ای گسترده با استفاده از تسلیحات دقیق و پهپادها، شماری از زیرساخت‌های نظامی، صنعتی و لجستیکی اوکراین را هدف قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در این عملیات، یک پل مورد استفاده ارتش اوکراین در کی‌یف هدف قرار گرفت.

این وزارتخانه همچنین از حمله به چند تأسیسات صنعتی مرتبط با تولید و نگهداری موشک‌های کروز، پهپادهای دوربرد و میان‌برد و تجهیزات نظامی خبر داد.

بر اساس این گزارش، تأسیسات صنایع هوافضای اوکراین در کی‌یف، یک مجتمع انبارداری، یک مرکز صنعتی مرتبط با تولید پهپادها و انبار تجهیزات و تقویت‌کننده‌های پروازی پهپادها از دیگر اهداف اعلام‌شده این حمله بوده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد زیرساخت‌های بندر کیلیا در استان اودسا که برای تخلیه و نگهداری تجهیزات نظامی ارسالی به اوکراین استفاده می‌شود، هدف قرار گرفته است. یک کشتی باری نیز که حامل محموله‌هایی برای پشتیبانی از نیروهای مسلح اوکراین بود، در دریا هدف حمله قرار گرفت.

در همین حال، منابع اوکراینی از اصابت موشک‌های بالستیک روسیه به کی‌یف و آسیب دیدن پل شمالی این شهر خبر دادند.