سفیر سابق آمریکا در رژیم صهیونیستی به نارضایتی دموکرات ها از نتانیاهو و عدم تمایل آنها برای همکاری با وی اعتراف کرد.

جوان آنلاین: دن شاپیرو سفیر سابق آمریکا در اراضی اشغالی اعتراف کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شخصیت سمی دارد به طوری که هیچ کدام از دموکرات ها نمی خواهند با او همکاری کنند.

وی اضافه کرد که نام نتانیاهو در میان جمهوری خواهان با جنگ علیه ایران گره خورده؛ موضوعی که باعث شکست آنها در انتخابات میان دوره ای شد.

شاپیرو بیان کرد: آمریکایی ها از این جنگ و هزینه های سنگین آن نفرت دارند. اگر شخصیت و چهره جدید در اسرائیل وجود ندارد هیچ فرصتی برای بهبود روابط با آمریکا پیدا نخواهد شد. اولین و مهم ترین گام در این مسیر تشکیل کابینه جدید با چهره های جدید است. سیاست های اسرائیل در کرانه باختری باید تغییر کند و تل آویو باید به دنبال مبارزه با خشونت شهرک نشینان، گسترش شهرک سازی ها و اجرای طرح ترامپ در غزه باشد. تقریبا تمام دموکرات ها خواهان توقف کمک های نظامی آمریکا به اسرائیل هستند و تل آویو باید به این موضوع عادت کند.

وی در عین حال اعتراف کرد که هنوز بسیاری از دموکرات ها معتقدند که امنیت رژیم صهیونیستی در راستای منافع آمریکا است. دشمنان این رژیم دشمنان آمریکا نیز هستند.