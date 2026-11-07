موج استعفا در وزارت دادگستری آمریکا؛ ۲ مسئول دیگر کنار رفتند

جوان آنلاین: وزارت دادگستری آمریکا شاهد استعفای ۲ مسئول بلندپایه دیگر بود. جان آیزنبرگ رئیس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری و جیسون ریدینگ کینونس مسئول بخش پیگیری تحقیقات جنایی مربوط به ترامپ از سمت های خود استعفا دادند.

این استعفای مسئولان برجسته وزارت دادگستری آمریکا در پی استعفای روز پنجشنبه هارمیت دیلون رئیس بخش حقوق مدنی این وزارت خانه صورت گرفت.

هنوز علت این استعفاها مشخص نشده اما به نظر می رسد در واکنش به شکست حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره ای آمریکا صورت می گیرد چرا که دموکرات ها به دنبال انجام تحقیقات گسترده درباره عملکرد دولت ترامپ هستند.

کینونس یکی از چهره هایی بود که در قلب تلاش های ترامپ برای سوء استفاده از وزارت دادگستری آمریکا و انتقام گرفتن از رقبای سیاسی خود قرار داشت.