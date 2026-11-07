کد خبر: 1388971
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

ژنرال آمریکایی: ائتلاف منطقه‌ای ضد صهیونیستی شکل گرفته است

ف مشاور اسبق وزارت جنگ آمریکا گفت که ایران اخراج آمریکا از منطقه را به معنی پایان موجودیت رژیم صهیونیستی ارزیابی می‌کند و ائتلافی ضد صهیونیستی از سوی کشورهای منطقه شکل داده است. 

جوان آنلاین: داگلاس مک‌ گرگور، سرهنگ بازنشسته ارتش و مشاور ارشد وزیر دفاع آمریکا، در اظهاراتی جنجال‌برانگیزی درباره آینده رژیم صهیونیستی و موازنه قدرت در خاورمیانه، از تحرکات منطقه‌ای برای تشکیل یک ائتلاف دفاعی در برابر تل آویو سخن گفت و به نشانه‌هایی از کاهش نفوذ آمریکا در منطقه اشاره کرد که ممکن است تل‌آویو را با چالش‌هایی بی‌سابقه روبه‌رو کند.

مک‌گرگور گفت که ایران معتقد است رژیم صهیونیستی در صورت خروج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه قادر به ادامه حیات نخواهد بود. مک‌گرگور معتقد است قدرت راهبردی تل آویو تا حد زیادی به حضور نظامی و سیاسی آمریکا وابسته است.

این افسر پیشین آمریکایی به برگزاری نشست ۴ جانبه با حضور مقاماتی از کشورهای منطقه در تهران اشاره کرد و گفت در این نشست، تدوین یک طرح دفاعی مشترک برای مقابله با رژیم صهیونیستی و ناکام گذاشتن «پروژه اسرائیل بزرگ» مورد بررسی قرار گرفته است؛ هرچند جزئیات این نشست به‌طور رسمی منتشر نشده است.

به گفته مک‌گرگور، تهران خروج نیروهای آمریکایی از کرانه غربی خلیج فارس و برچیدن باقی‌مانده پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را در زمره اولویت‌های خود قرار داده است.

وی افزود که اسرائیل برای بقای خود به قدرت، نفوذ و جایگاه آمریکا در منطقه متکی است و واشنگتن در نتیجه سیاست‌های خود، آسیب‌های بزرگی به این جایگاه وارد کرده است. به گفته وی، هرگونه رویارویی منطقه‌ای در آینده ممکن است آنچه از این جایگاه باقی مانده است را نیز تضعیف کند.

مک‌گرگور همچنین به آنچه «نگرانی کشورهای خلیج فارس از افزایش قدرت ایران» توصیف کرد، پرداخت و گفت که عربستان سعودی، برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ و متحمل شدن خسارات بیشتر، در تلاش است به تهران امتیازهایی بدهد.

برچسب ها: ضد صهیونیستی ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
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