کاهش شانس پیروزی نزدیکان ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

منابع نزدیک به کاخ سفید از به وجود آمدن شک و تردیدهایی در خصوص پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ خبر دادند.

جوان آنلاین: پایگاه سیمافور به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داد که شکست سنگین انتخاباتی جمهوری خواهان شک و تردیدهایی را در خصوص احتمال پیروزی شخصیت های نزدیک به ترامپ از جمله جی دی ونس و مارکو روبیو در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، ارتباط این شخصیت ها با دولت ترامپ تبدیل به یک بار سیاسی برای آنها شده است.

منابع مذکور تاکید کردند که برخی از جمهوری خواهان نمی خواهند ترامپ محور رایزنی های سیاسی داخلی حزب در خلال انتخابات ۲۰۲۸ باشد.

در این گزارش تصریح شده است، نامزدهای احتمالی حزب جمهوری خواه با یک مشکل سیاسی روبرو هستند زیرا مخالفت با ترامپ برای جلب حمایت رای دهندگان مستقل، خطر از دست دادن پشتیبانی هواداران او را به همراه دارد. از سوی دیگر، ادامه وفاداری به ترامپ نیز ممکن است باعث شود این نامزدها هزینه شکست ها و ناکامی های دولت او را متحمل شوند.