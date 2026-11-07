کد خبر: 1388958
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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۴
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لیبرمن حمایت خود را از انتصاب لاپید به عنوان رئیس کنست تأیید کرد

لیبرمن رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» (اسرائیل بیتنو) تأکید کرد که از انتصاب یائیر لاپید، رهبر مخالفان، به عنوان رئیس بعدی کنست حمایت می‌کند.

جوان آنلاین: آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» (اسرائیل بیتنو)، روز جمعه در صفحه رسمی خود در ایکس نوشت همچنان از انتصاب یائیر لاپید به عنوان رئیس کنست اسرائیل حمایت می‌کند و گزارش‌های منتشر شده مبنی بر عقب‌نشینی او از موضعش را تکذیب کرد.

لیبرمن با اشاره به گزارش‌های خبری مبنی بر تغییر موضعش، با لحنی کنایه‌آمیز گفت: «خوشحال شدم که چیزی در مورد خودم کشف کردم که نمی‌دانستم.»

وی افزود: «گزارش‌های مختلفی می‌شنوم که ادعا می‌کنند دیگر از ریاست لاپید بر کنست حمایت نمی‌کنم. در حال حاضر، من هنوز معتقدم که انتصاب لاپید به عنوان رئیس کنست حرکت درستی است. اما تصمیم اکنون بر عهده گادی، نفتالی و خود یائیر (در اشاره به گادی آیزنکوت، نفتالی بنت و یائیر لاپید) است.»

لیبرمن در تلاشی برای تشکیل یک دولت ائتلافی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، را برکنار خواهد کرد، تمایل خود برای تعدیل موضعش درخصوص معافیت یهودیان ارتدکس افراطی (حریدی) از خدمت سربازی را اعلام کرد.

او به این ترتیب اعلام آمادگی کرده حاضر است درباره مسئله خدمت سربازی اجباری با احزاب ارتدکس افراطی مصالحه کند.

وی افزود: «یک دولت اقلیت زمان بسیار کمتری دوام خواهد آورد و در نهایت، نتانیاهو با ۷۰ کرسی برای چهار سال دیگر باز خواهد گشت و سپس تخریب معبد سوم به سرعت انجام خواهد شد.»

او ادامه داد: «درباره یک دولت اقلیت، موضع من کاملاً واضح بود و هست. من این را در طول مبارزات انتخاباتی، درست قبل از روز انتخابات گفتم و پس از آن نیز تکرار کردم: من به شدت با تشکیل دولتی که به رأی ممتنع فهرست مشترک و فهرست متحد عرب وابسته باشد، مخالفم و اسرائیل بیتنو علیه چنین دولتی رأی خواهد داد.»

لیبرمن همچنین تأیید کرد که با برگزاری انتخابات جدید کنست و چرخش نخست وزیری مخالف است.

رئیس حزب اسرائیل بیتنو گفت: «نتایج انتخابات همه ما را مجبور می‌کند که مسیر خود را بازنگری کنیم و بپذیریم که هیچ جایگزین خوب یا راه‌حل جادویی نداریم. برای درک بزرگی مسؤولیت خود و بهایی که ممکن است برای تصمیمات اشتباه بپردازیم، مهم است که از اشتباهات گذشته درس بگیریم و به آینده نگاه کنیم.»

وی افزود: «می‌دانم که بسیاری به هشدارهای من توجه نمی‌کنند، زیرا متأسفانه، آنها بارها و بارها درست از آب درآمده‌اند. در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶، من درباره حمله نیروهای ویژه حماس به اسرائیل و اشغال شهرک‌ها در اطراف نوار غزه هشدار دادم. در آن زمان، همه این هشدار را نادیده گرفتند و قاطعانه آن را رد کردند. متأسفانه، پیش‌بینی‌های من به طور کامل به حقیقت پیوسته است.»

این اظهارات در حالی است که نه نتانیاهو و نه رقیبش آیزنکوت در انتخابات ۲۷ اکتبر اکثریت آرا را به دست نیاوردند.

برچسب ها: لیبرمن ، اسرائیل ، نتانیابو
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