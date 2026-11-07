پوشیدن پیراهن شماره ۱۰ آرژانتین ممنوع شد

سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین تصمیم گرفته است در نبود لیونل مسی، پیراهن شماره ۱۰ این تیم را فعلاً بایگانی کند و در اختیار هیچ بازیکنی قرار ندهد.

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال آرژانتین در دیدارهای دوستانه پیش‌روی خود در فیفادی ماه نوامبر بدون استفاده از پیراهن شماره ۱۰ به میدان خواهد رفت تصمیمی که پس از خداحافظی لیونل مسی از تیم ملی این کشور اتخاذ شده است.

نشریه آرژانتینی «TyC Sports» نوشت: لیونل اسکالونی سرمربی تیم ملی آرژانتین تصمیم گرفته است در دو دیدار دوستانه مقابل اروگوئه و کاستاریکا، هیچ بازیکنی پیراهن شماره ۱۰ را بر تن نکند تا این شماره افسانه‌ای همچنان بدون صاحب باقی بماند.

از آنجا که در مسابقات دوستانه الزام قانونی برای اختصاص تمام شماره‌های پیراهن از یک تا ۲۳ وجود ندارد کادر فنی آرژانتین ترجیح داده است فعلاً درباره جانشین مسی تصمیم‌گیری نکند.

قرار است انتخاب بازیکن جدید برای پوشیدن پیراهن شماره ۱۰ در سال ۲۰۲۷ و همزمان با آغاز رقابت‌های رسمی و مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی انجام شود.

در این میان نیکو پاز هافبک جوان تیم کومو ایتالیا، یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای پوشیدن این پیراهن به شمار می‌رود. الکسیس مک‌آلیستر، انزو فرناندز و فرانکو ماستانتونو نیز از دیگر بازیکنانی هستند که می‌توانند در آینده این شماره را بر تن کنند.