چین به آمریکا اولتیماتوم داد

وزارت بازرگانی چین تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی به بهانه ارتباط با کوبا را ناقض حقوق بین‌الملل دانست و خواستار اصلاح فوری رویه نادرست واشنگتن شد.

جوان آنلاین:زارت بازرگانی چین امروز شنبه با انتشار بیانیه‌ای، تحریم دو شرکت چینی از سوی آمریکا به بهانه ارتباط با کوبا را قاطعانه رد کرد و واشنگتن را به تشدید فشارهای یک‌جانبه و اقدامات تبعیض‌آمیز علیه شرکت‌های چینی متهم ساخت؛ اتهامی که به باور ناظران، پرده دیگری از کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه رقبا و شرکای تجاری واشنگتن است.

وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد دو شرکت چینی را در فهرست تحریم‌های جدید خود علیه کوبا قرار داده است؛ اقدامی که به گزارش رسانه‌های آمریکایی، نخستین بار است با بهانه ارتباط با کوبا علیه شرکت‌های چینی اعمال می‌شود.

دو شرکت هدف‌قرارگرفته عبارت‌اند از شرکت دولتی شرکت ملی واردات و صادرات الکترونیک چین (CEIEC) و شرکت خصوصی «پکن اچ‌اندسی تکنولوژیز» (Beijing H&C Technologies).

سخنگوی وزارت بازرگانی چین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره این اقدام گفت: ما این وضعیت را مورد توجه قرار داده‌ایم. آمریکا به بهانه دخالت یک طرف ثالث، تحریم‌های یک‌جانبه علیه شرکت‌های چینی اعمال کرده که ناقض حقوق بین‌الملل و هنجارهای اساسی روابط بین‌الملل است و چین قاطعانه با آن مخالف است.

این سخنگو با اشاره به روند فزاینده محدودیت‌های واشنگتن افزود: اخیراً آمریکا فشارها و تحریم‌ها علیه چین را تشدید کرده و به‌سرعت مجموعه‌ای از اقدامات تبعیض‌آمیز و محدودکننده را به اجرا گذاشته است. این اقدامات حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی را به‌شدت آسیب زده، با اجماع مهم رهبران دو کشور مغایرت دارد و ثبات روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا را تضعیف می‌کند.

وزارت بازرگانی چین در پایان بیانیه خود تأکید کرد: چین از آمریکا می‌خواهد هرچه سریع‌تر رویه نادرست خود را اصلاح کند و حق اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ حقوق و منافع مشروع خود را برای خود محفوظ می‌دارد.

این تحریم‌ها در حالی اعمال می‌شود که دولت ترامپ از ژانویه سال جاری میلادی کارزار فشار اقتصادی گسترده‌ای را علیه کوبا تشدید کرده و با اعمال تحریم‌های نفتی و محدودیت‌های بخش الکترونیک، عملاً مسیر تجارت شرکت‌های خارجی با هاوانا را مسدود کرده است.

واشنگتن در این دور از تحریم‌ها، علاوه بر دو شرکت چینی، هشت نهاد و دو فرد دیگر را نیز هدف قرار داده و دامنه تحریم‌ها را به بخش‌های الکترونیک، تولید و فناوری کوبا گسترش داده است.

در همین چارچوب، وزارت خارجه چین پیش‌تر با رد این اقدامات، آنها را مصداق تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی و فاقد پایه حقوق بین‌الملل و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و نیز صلاحیت قضایی فراسرزمینی توصیف کرده بود.

آمریکا از دهه ۱۹۶۰ تحریم و محاصره ظالمانه را ابزار فشار برای تغییر حکومت و تنبیه ملتی مستقل در کوبا قرار داده است؛ در دوره ترامپ نیز با بهانه‌های بی‌اساس مانند «تهدید امنیت ملی» و «حمایت از تروریسم»، فشار حداکثری را تشدید کرد تا کوبا را به زانو درآورد.

کوبا اما با ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی واشنگتن، حق حاکمیت و استقلال خود را حفظ کرده و الگویی از مقاومت در برابر یک‌جانبه‌گرایی آمریکایی ارائه داده است.