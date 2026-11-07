کد خبر: 1388955
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش حزب‌الله به بیانیه گستاخانه سفارتخانه‌های وابسته به آمریکا

ق حزب‌الله با محکومیت شدید بیانیه گستاخانه آمریکا و چند کشور دیگر خواستار پایان تسلیم و انفعال دولت لبنان شد.

جوان آنلاین: در واکنش به بیانیه گستاخانه سفارتخانه‌های چند کشور و در رأس آنها آمریکا در چارچوب مداخله در امور داخلی لبنان و تاکید بر خلع سلاح مقاومت، علی عمار، نماینده ارشد حزب الله و عضو کمیته امور خارجه پارلمان لبنان شب گذشته اعلام کرد که بیانیه صادر شده توسط سفارتخانه‌های ایالات متحده، انگلیس ، استرالیا، کانادا و ژاپن، اوج ابتذال و وقاحت را نشان می‌دهد.

علی عمار اظهار داشت: این بیانیه گستاخانه، دخالت آشکار در ظریف‌ترین جزئیات امور داخلی لبنان، بدون هیچ گونه احترامی به حاکمیت لبنان، استقلال قوه قضائیه، پروتکل دیپلماتیک یا عزت مردم لبنان است و تا جایی پیش می‌رود که در تعیین انتخاب‌های ملی آن دخالت و دستور کارهای سیاسی خود را بر آن تحمیل می‌کند.

این نماینده حزب الله با انتقاد تند از تداوم تسلیم و انفعال دولت لبنان مقابل دیکته‌های خارجی تاکید کرد: بی‌توجهی مداوم مقامات لبنان به این مداخلات مکرر و برخورد آنها با آنها به عنوان امری عادی و پیش پا افتاده، کاملاً غیرقابل قبول و محکوم است.

وی افزود: مسئولیت ملی و قانون اساسی، مقامات لبنانی را ملزم می‌کند تا اقدامات جدی و مؤثری را برای پایان دادن به این مداخلات که حاکمیت و نهادهای لبنان را نقض می‌کند و توهینی غیرقابل تحمل به همه لبنانی‌ها محسوب می‌شود، انجام دهند.

علی عمار تصریح کرد: برای این کشورها که به دروغ ادعا می‌کنند دوست لبنان و مشتاق حمایت از آن هستند، مناسب‌تر می‌بود که تشکیل جلسه داده و بیانیه‌ای صادر و اشغال مداوم خاک لبنان توسط اسرائیل را رد کنند و همچنین حملات روزانه به حاکمیت لبنان، جنایات قتل، تخریب و آوارگی و نقض مداوم توافق‌نامه‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی را محکوم کنند.

این نماینده پارلمان لبنان گفت: این کشورها همچنین باید حمایت خود را از حق مردم لبنان که توسط قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی تضمین شده است، برای دفاع از خود و سرزمینشان با تمام ابزارهای مشروع اعلام می‌کردند و خواستار گفتگو و تفاهم ملی بین لبنانی‌ها می‌شدند، نه اینکه به دامن زدن به اختلافات، تحریک نزاع بین آنها و دفاع از دشمنانشان کمک کنند.

این اظهارات نماینده مذکور حزب الله بعد از آن بیان شد که روز گذشته سفارت ایالات متحده در بیروت، بیانیه کشورهایی که خودشان را اصطلاحا «دوستان لبنان» می‌نامیدند منتشر کرد که در آن آمده بود: «ما، سفارتخانه‌های انگلیس ، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا و ژاپن، به عنوان دوستان لبنان، حمایت قوی خود را از دولت لبنان در تضمین اینکه سلاح‌ها منحصراً در دست دولت باشد و اینکه تنها دولت صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد مسائل جنگ و صلح را دارد، تأیید می‌کنیم».

در ادامه این بیانیه مداخله جویانه آمده است:«همچنین برای لبنان، در شرایط فعلی، ضروری است که تعهدی روشن و علنی از همه اعضای پارلمان و همه احزاب سیاسی دریافت کند که حمایت خود را از اظهارات رئیس جمهور و نخست وزیر مبنی بر اینکه تنها دولت لبنان حق تصمیم‌گیری در مورد مسائل جنگ و صلح را دارد، اعلام کنند».

چنین بیانیه مداخله‌جویانه و گستاخانه‌ای بعد از آن صادر می‌شود که دولت سرسپرده لبنان از زمان روی کار آمدن خود و به ویژه طی چند ماه گذشته با تسلیم کامل مقابل دیکته‌های آمریکایی-صهیونیستی تا جایی پیش رفته که حتی تجاوزات و اشغالگری‌های دشمن صهیونیستی در خاک لبنان را توجیه و همسو با روایت آمریکا و اسرائیل، پایان اشغالگری این رژیم در لبنان را مشروط به خلع سلاح مقاومت اعلام می‌کند!

برچسب ها: حزب الله لبنان ، لبنان ، جنگ لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

توهم دانایی پسینی!

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

دکترین دفاع بومی را تعمیق دهید بدون محدودیت!

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه

شب‌هایی در امتداد موسیقی و شعر ایرانی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

شاخ امریکا را خواهیم شکست

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

چنان ضربه‌ای بزنیم که ۱۰۰ میلیارد یورو پیش آن هیچ است

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

از خدا شهادت را طلب می‌کردیم

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

مشق مقاومت

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

پاسخ به هر تهدیدی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی باشد

پایان را ما می‌نویسیم

۱۵ سال سند بدون تحول!

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

نامه عارف برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
راه اخاذی را بر گروگانگیران ببندید
گفت‌وگو با دکتر انسیه خزعلی/ مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد
بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا
خداحافظی، رونالدو؟ اینجوری هرگز
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار