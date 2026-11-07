جوان آنلاین: در واکنش به بیانیه گستاخانه سفارتخانه‌های چند کشور و در رأس آنها آمریکا در چارچوب مداخله در امور داخلی لبنان و تاکید بر خلع سلاح مقاومت، علی عمار، نماینده ارشد حزب الله و عضو کمیته امور خارجه پارلمان لبنان شب گذشته اعلام کرد که بیانیه صادر شده توسط سفارتخانه‌های ایالات متحده، انگلیس ، استرالیا، کانادا و ژاپن، اوج ابتذال و وقاحت را نشان می‌دهد.

علی عمار اظهار داشت: این بیانیه گستاخانه، دخالت آشکار در ظریف‌ترین جزئیات امور داخلی لبنان، بدون هیچ گونه احترامی به حاکمیت لبنان، استقلال قوه قضائیه، پروتکل دیپلماتیک یا عزت مردم لبنان است و تا جایی پیش می‌رود که در تعیین انتخاب‌های ملی آن دخالت و دستور کارهای سیاسی خود را بر آن تحمیل می‌کند.

این نماینده حزب الله با انتقاد تند از تداوم تسلیم و انفعال دولت لبنان مقابل دیکته‌های خارجی تاکید کرد: بی‌توجهی مداوم مقامات لبنان به این مداخلات مکرر و برخورد آنها با آنها به عنوان امری عادی و پیش پا افتاده، کاملاً غیرقابل قبول و محکوم است.

وی افزود: مسئولیت ملی و قانون اساسی، مقامات لبنانی را ملزم می‌کند تا اقدامات جدی و مؤثری را برای پایان دادن به این مداخلات که حاکمیت و نهادهای لبنان را نقض می‌کند و توهینی غیرقابل تحمل به همه لبنانی‌ها محسوب می‌شود، انجام دهند.

علی عمار تصریح کرد: برای این کشورها که به دروغ ادعا می‌کنند دوست لبنان و مشتاق حمایت از آن هستند، مناسب‌تر می‌بود که تشکیل جلسه داده و بیانیه‌ای صادر و اشغال مداوم خاک لبنان توسط اسرائیل را رد کنند و همچنین حملات روزانه به حاکمیت لبنان، جنایات قتل، تخریب و آوارگی و نقض مداوم توافق‌نامه‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی را محکوم کنند.

این نماینده پارلمان لبنان گفت: این کشورها همچنین باید حمایت خود را از حق مردم لبنان که توسط قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی تضمین شده است، برای دفاع از خود و سرزمینشان با تمام ابزارهای مشروع اعلام می‌کردند و خواستار گفتگو و تفاهم ملی بین لبنانی‌ها می‌شدند، نه اینکه به دامن زدن به اختلافات، تحریک نزاع بین آنها و دفاع از دشمنانشان کمک کنند.

این اظهارات نماینده مذکور حزب الله بعد از آن بیان شد که روز گذشته سفارت ایالات متحده در بیروت، بیانیه کشورهایی که خودشان را اصطلاحا «دوستان لبنان» می‌نامیدند منتشر کرد که در آن آمده بود: «ما، سفارتخانه‌های انگلیس ، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا و ژاپن، به عنوان دوستان لبنان، حمایت قوی خود را از دولت لبنان در تضمین اینکه سلاح‌ها منحصراً در دست دولت باشد و اینکه تنها دولت صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد مسائل جنگ و صلح را دارد، تأیید می‌کنیم».

در ادامه این بیانیه مداخله جویانه آمده است:«همچنین برای لبنان، در شرایط فعلی، ضروری است که تعهدی روشن و علنی از همه اعضای پارلمان و همه احزاب سیاسی دریافت کند که حمایت خود را از اظهارات رئیس جمهور و نخست وزیر مبنی بر اینکه تنها دولت لبنان حق تصمیم‌گیری در مورد مسائل جنگ و صلح را دارد، اعلام کنند».

چنین بیانیه مداخله‌جویانه و گستاخانه‌ای بعد از آن صادر می‌شود که دولت سرسپرده لبنان از زمان روی کار آمدن خود و به ویژه طی چند ماه گذشته با تسلیم کامل مقابل دیکته‌های آمریکایی-صهیونیستی تا جایی پیش رفته که حتی تجاوزات و اشغالگری‌های دشمن صهیونیستی در خاک لبنان را توجیه و همسو با روایت آمریکا و اسرائیل، پایان اشغالگری این رژیم در لبنان را مشروط به خلع سلاح مقاومت اعلام می‌کند!