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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۹
ورزش » ساير

عامل باخت پرسپولیس مقابل فجرسپاسی چه بود؟

ف بازیکن پیشین پرسپولیس ضعف فنی و ناهماهنگی بازیکنان را عامل اصلی ناکامی این تیم برابر فجرسپاسی دانست.

جوان آنلاین: جمشید شاه محمدی ، در ارزیابی از عملکرد پرسپولیس برابر فجرسپاسی، اظهار کرد: بازیکنان پرسپولیس، به ویژه در خط دفاعی، هماهنگی لازم را نداشتند. بازیکنی که در تیم بزرگی مانند پرسپولیس حضور دارد و حقوق قابل توجهی دریافت می‌کند، باید برای پیراهن تیم و هواداران ارزش قائل شود و با تمام توان در زمین مسابقه حاضر شود.

این پیشکسوت با انتقاد از عملکرد برخی بازیکنان خارجی پرسپولیس تصریح کرد: بازیکنی که تمام تمرکزش روی دریبل زدن باشد و نتواند در خدمت مجموعه تیم باشد، نمی‌تواند کمک مؤثری به پرسپولیس بکند. فوتبال تنها به توانایی بدنی وابسته نیست و بازیکن باید از نظر فکری نیز تصمیم‌های درستی در زمین بگیرد. بازیکن نباید در یک مسابقه عملکرد خوبی داشته باشد و در دیدار بعدی افت محسوسی داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: در این باخت، کادر فنی مقصر نبود. سرمربی برای برد برابر فجرسپاسی، تعویض‌های مختلفی انجام داد اما وقتی بازیکنان در زمین عملکرد مناسبی ندارند، دیگر چه کاری از دست مربی برمی‌آید؟ بازیکن است که اقتدار خود را در زمین نشان می‌دهد و ارتباطی به کادر فنی ندارد.

شاه محمدی با اشاره به انتظارات هواداران پرسپولیس خاطرنشان کرد: هواداران از پرسپولیس انتظار پیروزی دارند. مهم‌ترین ضعف پرسپولیس در این مسابقه، ناهماهنگی بازیکنان و اشتباهات فنی متعدد بود. بازیکنان پاس‌های اشتباه زیادی دادند و حتی نتوانستند موقعیت‌های گلزنی مناسبی برای خود ایجاد کنند. پرسپولیس یک تیم معمولی نیست و پوشیدن پیراهن این تیم مسئولیت بزرگی دارد. بازیکنان باید انگیزه، تلاش و تعهد بیشتری داشته باشند زیرا در صورت ادامه این روند، فاصله تیم با رقبای بالای جدول بیشتر خواهد شد.

برچسب ها: پرسپولیس برانکو ، باخت پرسپولیس ، لیگ برتر
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