توصیه مقام کاخ سفید به ترامپ: به جنگ با ایران پایان بده

رئیس کارکنان کاخ سفید به ترامپ توصیه کرد به جنگ علیه ایران پایان دهد.

جوان آنلاین: روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که استفان میلر رئیس کارکنان کاخ سفید به ترامپ توصیه کرده به جنگ علیه ایران پایان دهد.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه تاکید کردند که این پیشنهاد میلر از سوی برخی نزدیکان ترامپ به عنوان خیانت به وی توصیف شده است.

این در حالی است که میلر در مناسبت های مختلف حمایت خود را از سیاست های ترامپ در قبال ایران اعلام کرده بود.

روز گذشته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد استفان میلر، مسئولیت ریاست کارکنان کاخ سفید را بر عهده خواهد گرفت و جایگزین سوزی وایلز خواهد شد.

ترامپ با قدردانی از عملکرد وایلز در این سمت، گفت او به تیم سیاسی رئیس‌جمهور منتقل می‌شود.

وی همچنین میلر را یکی از مورداعتمادترین مشاوران خود خواند.

این تغییر مدیریتی چند روز پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و از دست دادن کنترل هر دو مجلس کنگره صورت می‌گیرد.