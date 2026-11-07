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تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

قطر شکست مذاکرات ایران و آمریکا را دروغ خواند

قطر نخست‌وزیر قطر از ادامه تلاش‌ها برای توافق واشنگتن و تهران خبر داد.

جوان آنلاین: دفتر رسانه‌ای بین‌المللی قطر اعلام کرد که «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور تأکید کرده است که آمریکا و ایران همچنان برای دستیابی به توافق به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند.

این دفتر همچنین تأکید کرد که گزارش ها مبنی بر این که جناب نخست وزیر صراحتا گفته باشد که مذاکرات آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق شکست خورده، دروغ است.ساعاتی پیش بود که برخی رسانه ها مدعی شده بودند که بن عبدالرحمن اعلام کرده که آمریکا و ایران به صورت رسمی برای رسیدن به یک توافق جامع شکست خوردند.

اظهارات بن عبدالرحمن یک روز پس از تماس تلفنی امیر قطر و رئیس جمهوری آمریکاانجام می شود.

دفتر امیر قطر روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد: شیخ تمیم و ترامپ درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه گفتگو کردند و امیر قطر بر اهمیت گفتگو و دیپلماسی برای حل اختلافات و پرهیز از درگیری تاکید کرد.

براساس این گزارش، «شیخ تمیم همچنین خواستار گفت‌وگو برای تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت جریان انرژی شد.»

بنا بر گزارش دفتر امیر قطر، دو طرف همچنین تلاش‌های قطر برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها بین طرف‌های ذیربط را بررسی و درباره روند گفتگو برای دستیابی به توافقی جامع که به بحران در منطقه پایان دهد، گفتگو کردند.

وزارت امور خارجه قطر نیز ادعای شکست مذاکرات واشنگتن و تهران را تکذیب کرد

وزارت امور خارجه قطر با رد گزارش‌های منتشرشده مبنی بر اعلام شکست مذاکرات میان آمریکا و ایران از سوی نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور، تأکید کرد که دو طرف همچنان برای دستیابی به توافق تلاش می‌کنند.

این وزارتخانه اعلام کرد گزارش‌های منتشرشده مبنی بر اینکه نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور از شکست واشنگتن و تهران در دستیابی به توافق خبر داده، صحت ندارد.

این وزارتخانه با تأکید بر رد قاطع تلاش‌ها برای گمراه کردن افکار عمومی و تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک در این مقطع حساس، اعلام کرد که بن عبدالرحمن به‌صراحت تأکید کرده است که دو طرف همچنان به تلاش‌های خود برای دستیابی به توافق ادامه می‌دهند.

وزارت امورخارجه قطر همچنین اعلام کرد که دامن زدن به این ادعاها تنها به سود کسانی است که به دنبال تداوم جنگ و بی‌ثباتی منطقه هستند.

برچسب ها: قطر ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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