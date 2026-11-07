کنایه سنگین مقام روس به توهمات مقامات غربی

مدودف با کنایه به توهم «باغ گل» اروپا، آتش‌زدن مدرسه‌ای در فرانسه را به باد تمسخر گرفت.

جوان آنلاین: دیمیتری مدودف، نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه، با انتشار مطلبی به واقعیت‌های تلخ و بحران‌زده‌ی جوامع اروپایی تاخت و تناقض میان ادعای مقام‌های غربی با وضعیت واقعی خیابان‌های این قاره را عریان ساخت.

مدودف با اشاره به آتش کشیدن یک مدرسه در شهر لیون فرانسه با حضور افراد در داخل آن، وضعیت ناامن، متشنج و بحرانی امروز اروپا را به چالش کشید و آن را گواهی بر فروپاشی ساختارهای امنیتی و اجتماعی غرب دانست.

این مقام ارشد روس با کنایه سنگین به توصیف توهم‌آمیز «جوزپ بورل»، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا که قاره سبز را به «باغی شکوفا» تشبیه کرده بود، پرسید: آیا واقعاً دوست دارید به چنین باغی سر بزنید؟

مدودف تأکید کرد که واقعیت‌های امروز اروپا برخلاف پروپاگاندای رسانه‌ای دولتمردان آن، سرشار از خشونت، ناامنی و بحران‌های ساختاری است که نشان می‌دهد ادعاهای غرب درباره آرامش و رفاه، چیزی جز سراب نیست.