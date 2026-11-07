ترامپ: ممکن است تغییراتی در دولتم ایجاد کنم

ترامپ مدعی شد: احتمالاً تغییراتی در تیم خود اعمال خواهم کرد، اما فعلاً نمی‌خواهم از کسی نام ببرم!

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا پس از شکست فاجعه‌بار حزب خود در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مدعی شد احتمالاً تغییرات اندکی در تیم خود اعمال خواهم کرد، اما فعلاً نمی‌خواهم از کسی نام ببرم.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اعتماد به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا مدعی شد: من به او اعتماد دارم!

تلاش‌های بی‌نتیجه ترامپ برای توجیه تجاوزات علیه ایران

دونالد ترامپ در اظهاراتی با تکرار ادعاهای همیشگی خود، تلاش کرد تا سیاست‌های خصمانه و تجاوزات علیه جمهوری اسلامی ایران را مشروع جلوه دهد.

رئیس دولت تروریستی آمریکا: اگر اجازه می‌دادم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، امروز دیگر هیچ اثری از اسرائیل باقی نمانده بود.