«پناه گرم» در ۱۵ نقطه پایتخت پذیرای افراد بی پناه است 

جوان آنلاین: میزان مرگ‌ومیر افراد فاقد سرپناه در پایتخت به یک‌چهارم طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ کاهش یافته و این کاهش با توسعه خدمات حمایتی در مددسرا‌های ثابت و سیار و اجرای طرح «پناه گرم» محقق شده است.

یوسف مقدمی، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به وجود افراد فاقد سرپناه در سطح شهر تهران، اظهار کرد: با توجه به جمعیت و ابعاد گسترده پایتخت و همچنین تفاوت شرایط اقتصادی و وضعیت‌های روحی و اجتماعی شهروندان، همواره با پدیده افراد فاقد سرپناه مواجه هستیم. مدیریت شهری نیز سال‌هاست برای ساماندهی و حمایت از این افراد، مراکزی تحت عنوان مددسرا یا گرمخانه ایجاد کرده است.

وی درباره امکان استفاده دانشجویان، افراد شاغل و مسافران شهرستانی از خدمات گرمخانه‌ها، گفت: هیچ منعی برای پذیرش این افراد نداریم و مددسرا‌ها صرفاً مختص افراد دارای اعتیاد نیستند. برای مثال، ممکن است فردی به دلیل انجام کاری از شهری دیگر در سطح شهر تهران حضور داشته باشد، اما برای شب سرپناهی نداشته باشد؛ چنین افرادی نیز می‌توانند از خدمات مددسرا‌ها استفاده کنند.

مقدمی با بیان اینکه مددسرا‌ها برای اسکان دائمی و پانسیون طراحی نشده‌اند، افزود: این مراکز با رویکرد فوریتی و اضطراری به افرادی که نیازمند سرپناه هستند خدمات ارائه می‌کنند.

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران درباره مدت زمان اقامت افراد در گرمخانه‌ها نیز توضیح داد: مدت مشخص و ثابتی برای اقامت مددجویان تعیین نشده است و این زمان با توجه به شرایط هر فرد متفاوت خواهد بود؛ ممکن است فردی یک شب، پنج روز یا حتی دو تا سه ماه در مددسرا اقامت داشته باشد. وی ادامه داد: یکی از وظایف مددکاران اجتماعی در این مراکز جلوگیری از ماندگاری طولانی‌مدت مددجویان و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به شرایط عادی زندگی است. در همین راستا، مددکاران با خانواده افراد ارتباط برقرار می‌کنند و راهکار‌های بازگشت آنان به وضعیت پیش از بی‌خانمانی را پیگیری می‌کنند.

مقدمی با اشاره به تغییر ساعات فعالیت مددسراها، گفت: در گذشته پذیرش مددجویان عمدتاً از ساعات عصر آغاز می‌شد و خدماتی از جمله شام، استحمام و صبحانه به آنان ارائه می‌شد و افراد صبح روز بعد مرکز را ترک می‌کردند؛ اما مدتی است که خدمات و پذیرش در ساعات ظهر نیز انجام می‌شود.

وی درباره خدمات درمانی و روان‌شناختی در مددسرا‌ها نیز اظهار کرد: در این مراکز روان‌شناس و پزشک مستقر هستند و مددجویان بر اساس پروتکل‌های تعیین‌شده از حمایت‌های روان‌شناختی و خدمات پزشکی نیز بهره‌مند می‌شوند.

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، افراد دارای بیماری جسمی و عفونی را از محدودیت‌های پذیرش در این مراکز عنوان کرد و گفت: افراد دارای مشکلات جسمی و بیماری‌های عفونی خاص، از جمله مواردی هستند که برای پذیرش آنان محدودیت‌هایی وجود دارد. وی همچنین با اشاره به تمهیدات امنیتی در مددسرا‌ها افزود: برای حفظ امنیت مددجویان، وسایل و لوازم آنان هنگام ورود تحویل گرفته می‌شود و بر اساس پروتکل‌های موجود نگهداری می‌شود. از این نظر نیز تمهیدات لازم برای حفظ امنیت افراد در نظر گرفته شده است.

مقدمی با بیان اینکه در تهران ۱۵ مددسرای ثابت فعالیت می‌کنند، گفت: این مراکز در مجموع حدود ۱۵۰۰ تخت ظرفیت دارند و با احتساب ظرفیت کف‌خواب، امکان پذیرش حدود دو هزار نفر فراهم است. وی ادامه داد: در فصل سرد سال و با افزایش تعداد افراد فاقد سرپناه، از ظرفیت‌های کف‌خواب نیز استفاده می‌شود تا امکان ارائه خدمات به تعداد بیشتری از افراد فراهم شود.

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اینکه برخی افراد فاقد سرپناه تمایلی به حضور در مددسرا‌های ثابت و رعایت ضوابط این مراکز ندارند، اظهار کرد: با توجه به اهمیت حفظ جان این افراد، طرح «پناه گرم» با استفاده از اتوبوس‌های مددسرای سیار در ۱۵ نقطه شهر تهران اجرا می‌شود. وی افزود: این اتوبوس‌ها معمولاً از ۱۵ آبان‌ماه تا ۱۵ فروردین‌ماه در نقاط تعیین‌شده مستقر می‌شوند و ضمن ارائه وعده غذایی شام، فضای گرم و مناسبی را برای حضور افراد فاقد سرپناه فراهم می‌کنند تا در روز‌ها و شب‌های سرد سال در معرض یخ‌زدگی و آسیب‌های جسمی قرار نگیرند. مقدمی در پایان با اشاره به آمار سازمان پزشکی قانونی، گفت: بر اساس گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی، میزان مرگ‌ومیر افراد فاقد سرپناه در سطح شهر تهران طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به یک‌چهارم کاهش یافته است که این موضوع را می‌توان نتیجه اقدامات حمایتی و خدمات ارائه‌شده در مددسرا‌های ثابت و سیار در تهران دانست.