کد خبر: 1388930
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تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

آیزنکوت در یک قدمی مأموریت تشکیل کابینه

حامد خبیری

 جوان آنلاین: گادی آیزنکوت، رهبر مخالفان بنیامین نتانیاهو، پس از کسب حمایت ۶۷ نماینده کنست در برابر ۴۶ حمایت از نخست‌وزیر، در موقعیت پیشتاز برای دریافت مأموریت تشکیل کابینه اسرائیل قرار گرفته است. اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، اعلام کرده روز یک‌شنبه نام فرد مأمور تشکیل دولت را معرفی می‌کند. 

گادی آیزنکوت در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند مهم‌ترین فرصت سیاسی خود را برای کنار زدن نتانیاهو از قدرت به دست آورد. در پایان رایزنی‌های احزاب با رئیس رژیم صهیونیستی، ۶۷ نماینده از مجموع ۱۲۰ عضو کنست از سپردن مأموریت تشکیل کابینه به او حمایت کردند، در حالی که نتانیاهو تنها ۴۶ توصیه به دست آورد و هفت نماینده نیز موضعی اعلام نکردند. هرتزوگ با وجود این برتری، تأکید کرده است که صرفاً شمار توصیه‌ها تعیین‌کننده نیست و باید مشخص شود کدام نامزد واقعاً توانایی تشکیل دولت و جلب حمایت اکثریت پارلمان را دارد. او گفته است پیش از تصمیم نهایی، با شماری از رهبران احزاب گفت‌و‌گو خواهد کرد و روز یک‌شنبه انتخاب خود را اعلام می‌کند. در انتخابات ۲۷ اکتبر هیچ‌یک از دو اردوگاه اصلی نتوانست اکثریت ۶۱کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورد. حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با ۲۷ کرسی بزرگ‌ترین حزب شد، اما مجموع احزاب اردوگاه او به ۵۳ کرسی محدود ماند. در مقابل، چهار حزب یهودی مخالف نتانیاهو به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی کسب کردند و احزاب عربی نیز با ۱۹ کرسی به بازیگر تعیین‌کننده معادله تبدیل شدند. در مرحله رایزنی با اسحاق هرتزوگ نیز همین شکاف خود را نشان داد. شش حزب و جریان سیاسی با مجموع ۶۷ نماینده، آیزنکوت را برای تشکیل دولت پیشنهاد کردند، در حالی که نتانیاهو تنها ۴۶ توصیه به دست آورد. هفت نماینده حزب یهودیت توراتی نیز هیچ‌یک از دو نامزد را توصیه نکردند. به این ترتیب، نتانیاهو با وجود رهبری بزرگ‌ترین حزب، در موقعیت ضعیف‌تری برای دریافت مأموریت قرار گرفت. مهم‌ترین تحول روز‌های اخیر، تغییر موضع آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل خانه ما (اسرائیل بیتنا) است. او که پیش‌تر هرگونه ائتلاف با احزاب فوق‌ارتدوکس (حریدی) را رد می‌کرد، حالا با یک چرخش بزرگ، اعلام کرده برای پایان دادن به دوران نتانیاهو حاضر است حتی امتیاز‌های دشوار بدهد.
 این تغییر موضع، مسیر مذاکره با حزب یهودیت توراتی را باز کرده است؛ حزبی که هفت کرسی دارد و می‌تواند در معادله تشکیل دولت تعیین‌کننده باشد. این تغییر موضع، فضای رقابت‌ها برای تشکیل ائتلاف را روشن‌تر کرد و حالا اردوگاه آیزنکوت ۴۸کرسی دارد و با اضافه شدن هفت نماینده یهودیت توراتی به ۵۵ کرسی می‌رسد، هرچند برای دستیابی به اکثریت ۶۱ نفره، همچنان شش رأی دیگر لازم است. مذاکرات با احزاب حریدی، به‌ویژه درباره قانون خدمت سربازی و معافیت طلاب دینی، در همین چارچوب دنبال می‌شود. 
در حالی که آیزنکوت و شماری از متحدانش پیش‌تر خواستار پایان دادن به معافیت گسترده حریدی‌ها از خدمت نظامی شده بودند، این مخالفت همچنان می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین موانع توافق تبدیل شود. هم‌زمان، احزاب عربی با ۱۹ کرسی، شامل فهرست مشترک عربی با ۱۱ کرسی و رعام با هشت کرسی، از آیزنکوت حمایت کرده‌اند، هرچند او بار‌ها گفته که با عرب‌ها ائتلاف نخواهد کرد. احمد الطیبی، رئیس اتحاد عربی، گفته که این حمایت با هدف کنار زدن نتانیاهو صورت گرفته، نه لزوماً مشارکت در کابینه، اما لیبرمن صراحتاً مخالف تشکیل دولتی است که بقای آن به حمایت احزاب عربی وابسته باشد. اگر هرتزوگ فردا یک‌شنبه آیزنکوت را مأمور تشکیل کابینه کند، او ۲۸ روز برای تشکیل دولت فرصت خواهد داشت که امکان تمدید آن تا ۴۲ روز نیز وجود دارد. در صورت شکست، گزینه معرفی نامزد دیگری و در نهایت برگزاری انتخابات مجدد مطرح خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، انتخابات
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