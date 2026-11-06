رستمیان اولین المپیکی ایران

اولین سهمیه کاروان ورزش ایران در المپیک لس‌آنجلس به نام هانیه رستمیان ثبت شد.

مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در دوحه ادامه دارد و ملی‌پوش کشورمان موفق شد با کسب مقام چهارم در ماده تپانچه ۱۰ متر زنان سهمیه المپیک بگیرد.

هانیه رستمیان و سامیه یاسی در سومین روز از این مسابقات در تپانچه ۱۰ متر بانوان در خط آتش ایستادند، رستمیان با ۵۸۱ امتیاز هفتم شد و به فینال رسید، اما یاسی با امتیاز ۵۷۹ یازدهم شد و از رسیدن به فینال بازماند. در فینال این ماده مجارستان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، چین (دو نماینده) و هند (دو نماینده) حضور داشتند. هانیه رستمیان در این مرحله چهارم شد و باتوجه به اینکه نمایندگان چین در بین سه نفر اول قرار گرفتند، یکی از سهمیه‌های المپیک این ماده به نفر چهارم تعلق یافت.

این دومین باری است که هانیه رستمیان المپیکی می‌شود. بانوی تیرانداز در المپیک ۲۰۲۴ پاریس در دو ماده تپانچه ۱۰ متر و ۲۵ متر به هدف شلیک کرد. در ۱۰ متر بیست و نهم شد و در ماده ۲۵ متر با صعود به فینال عنوان ششم را به دست آورد.

خوشحالی از موفقیت

ملی‌پوش تیراندازی ایران ابراز امیدواری کرد سهمیه‌های این رشته در لس‌آنجلس افزایش یابد. هانیه رستمیان ضمن تشکر از مربی خود گفت: «خوشحالم برای دومین بار توانستم اولین سهمیه المپیک را برای کشورم کسب کنم. مسابقه سختی داشتم؛ هم در مرحله مقدماتی و هم در فینال با چالش‌های زیادی روبه‌رو بودم، اما خدا را شکر توانستم خودم را کنترل کنم. از خانم سلطانی، مربی تیم‌ملی تشکر می‌کنم که در این رقابت کنارم بودند. امیدوارم تعداد سهمیه‌های کسب‌شده بیشتر شود.»

ممکن شدن غیرممکن‌ها

رئیس فدراسیون تیراندازی نیز کسب سهمیه المپیک را ممکن شدن غیرممکن‌ها خواند. علی دادگر که به تازگی دوباره بر صندلی ریاست فدراسیون تکیه زده به درخشش هانیه رستمیان اشاره کرد و گفت: «خدا را شاکریم چراغ المپیک را برای ایران روشن کردیم و اولین سهمیه تیراندازی توسط یک شیردختر ایرانی کسب شد. رستمیان با وجود ترافیک سنگین بین تیراندازان المپیکی جهان با چنگ و دندان مبارزه کرد و این سهمیه را به دست آورد و تقدیم ملت ایران کرد. پیش از این در مصاحبه‌ها گفته بودم در این آوردگاه کسب سهمیه سخت است، ولی معتقد بودم این امر غیرممکن نیست و هانیه رستمیان و فدراسیون غیرممکن‌ها را ممکن کردند و این سرآغاز راهی طولانی برای المپیک ۲۰۲۸ است. امیدوارم در المپیک هم خوش بدرخشیم. در این راه سخت ما را همراهی کنید، چون باید سهمیه‌های زیادی بگیریم و به همین یک سهمیه بسنده نمی‌کنیم. امیدوارم رکورد شش سهمیه دوره خودم را بشکنیم و مردم ایران را شاد کنیم.»