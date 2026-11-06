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تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
بازگشت آسیایی‌ها به لیگ

چشم استقلال و تراکتور به صدر

1 پرونده هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر عصر شنبه با برگزاری سه دیدار پیگیری می‌شود که براساس آن نساجی میهمان پیکان است و همزمان با این دیدار (ساعت ۱۵:۳۰)، تراکتور پذیرای نساجی است. ساعت ۱۶:۳۰ نیز استقلال در اهواز به مصاف همنام خوزستانی خود می‌رود، مصاف‌هایی که نتیجه آن می‌تواند جدول رده‌بندی را دستخوش تغییر کند.
دنیا حیدری

جوان آنلاین: تراکتور پس از تساوی مقابل نفتچی در لیگ نخبگان آسیا، حالا برای بازگشت به مسیر پیروزی در لیگ برتر به میدان می‌رود، آن هم برابر خیبر خرم‌آباد. تیمی که با کسب ۱۴ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد و اگرچه هفته گذشته برابر سپاهان تن به شکست داد، اما حریفی نیست که بتوان به سادگی از سد آن گذشت، خصوصاً که تراکتور با وجود اینکه با پنج گل خورده یکی از مستحکم‌ترین خطوط دفاعی لیگ را در اختیار دارد، اما در هفته‌های اخیر ثبات لازم را در نتیجه‌گیری نداشته، به‌طوری‌که در پنج بازی اخیر دو برد، دو شکست و یک تساوی کسب کرده است. با وجود این تراکتور اگر قصد بازگشت به جمع مدعیان را دارد باید هر سه امتیاز این دیدار خانگی را به جیب بزند، آن هم برابر خیبری که در پنج مسابقه اخیر دو برد، دو تساوی و یک شکست در کارنامه خود ثبت کرده است. در واقع تفاوت اصلی دو تیم در ساختار دفاعی آنهاست. 

نبرد اصلی این دیدار می‌تواند میانه میدان و فضای پشت مدافعان خیبر شکل بگیرد. تراکتور با تکیه بر کیفیت بازیکنان هجومی و توانایی امیرحسین حسین‌زاده در تمام‌کنندگی، به دنبال تحمیل مالکیت و رساندن توپ به یک‌سوم دفاعی حریف است. در مقابل خیبر اگر بتواند پرس هدفمند و انتقال سریع توپ را به کار بگیرد، می‌تواند از فضا‌هایی که با جلو کشیدن مدافعان میزبان ایجاد می‌شود، استفاده کند. برای تراکتور، اما این دیدار فرصتی برای ترمیم اعتمادبه‌نفس پس از ناکامی آسیایی است و خیبر هم به دنبال اثبات توانایی خود برابر یکی از مدعیان خواهد بود. 

جواد نکونام با علم به اینکه خیبر برای برد می‌آید، می‌گوید: «با تیم خوب و جوان خیبر بازی داریم که فوتبال خوبی به نمایش می‌گذارند. شناخت کافی از خیبر داریم و می‌دانیم یکی از راه‌های رسیدن به دروازه حریف استفاده از بازیکنان سرعتی در کناره‌های زمین است. فردا نقطه قوت آنها را کنترل خواهیم کرد.»

آزمون دشوار پس از شب موفق آسیایی

استقلال پس از پیروزی ارزشمند مقابل الشمال قطر و ثبت سومین برد آسیایی، حالا در شرایطی متفاوت باید در اهواز به میدان برود. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده با ۲۰ امتیاز و ۱۲ گل زده، تنها سه بار دروازه خود را باز شده دیده‌اند، آماری که نشان‌دهنده استحکام دفاعی و سازمان تیمی آبی‌پوشان است. هفت کلین‌شیت نیز گواهی بر همین کیفیت دفاعی است. 

در نقطه مقابل، استقلال خوزستان با ۱۰ امتیاز در رده چهاردهم قرار دارد. این تیم در ۱۱ مسابقه هفت گل زده و ۱۴ بار دروازه‌اش باز شده و اگرچه در پنج بازی اخیر دو پیروزی، دو شکست و یک تساوی داشته، اما تساوی هفته گذشته مقابل ذوب‌آهن نشان داد همچنان در پیدا کردن راه گلزنی با مشکل مواجه است. 

تفاوت آماری دو تیم در فاز دفاع و حمله قابل توجه است، اما استقلال نباید خستگی ناشی از مسابقه آسیایی و سفر مستقیم از بصره به اهواز را نادیده بگیرد. احتمالاً میزبان برای جبران ضعف گلزنی، به دنبال بستن فضا‌های مرکزی و استفاده از انتقال سریع توپ خواهد بود، در حالی که استقلال با تکیه بر گردش توپ، تحرک وینگ‌بک‌ها و کیفیت بازیکنانی مثل ماشاریپوف و آسانی می‌تواند برای شکستن بلوک دفاعی حریف برنامه داشته باشد. 

برای سهراب بختیاری‌زاده، چالش اصلی حفظ کیفیت فنی تیم در فاصله کوتاه دو مسابقه و مدیریت انرژی بازیکنان است. استقلال در صورت پیروزی می‌تواند موقعیت خود را در جمع مدعیان مستحکم‌تر کند، اما استقلال خوزستان هم در بازگشت به ورزشگاه غدیر انگیزه‌های خاص خود را برای متوقف کردن همنام تهرانی دارد. دوئلی که برای یکی مسیر تعقیب صدر را هموار می‌کند و برای دیگری فرصتی ارزشمند برای فاصله گرفتن از منطقه خطر است. سهراب بختیاری‌زاده که با فوتبال خوزستان کاملاً آشناست، خوب می‌داند امروز کار سختی پیش‌رو دارد: «خیلی خوشحالم اینجا حضور دارم. امیدوارم فردا به دور از هر حاشیه‌ای، هر دو تیم فوتبال خوبی به نمایش بگذارند. بازی کردن برابر استقلال خوزستان در اهواز، تیم دونده و باانگیزه سخت است. با احترام به تیم خوب استقلال خوزستان، تلاش می‌کنیم بازی را ببریم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، استقلال ، لیگ برتر
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