بازنشستگی ملی‌پوشان قدیمی فرصت خوبی است برای نیرو‌های تازه‌نفس و نسل‌های بعدی تا شانس پوشیدن پیراهن ملی را پیدا کنند. همچنین با رفتن بازیکنان پا به سن گذاشته، بهانه‌های سرمربی نیز برای استفاده از مهره‌های تکراری به حداقل می‌رسد و به‌نوعی مجبور است به نفرات دیگر فرصت خودنمایی بدهد.

بازنشستگی ملی‌پوشان قدیمی فرصت خوبی است برای نیرو‌های تازه‌نفس و نسل‌های بعدی تا شانس پوشیدن پیراهن ملی را پیدا کنند. همچنین با رفتن بازیکنان پا به سن گذاشته، بهانه‌های سرمربی نیز برای استفاده از مهره‌های تکراری به حداقل می‌رسد و به‌نوعی مجبور است به نفرات دیگر فرصت خودنمایی بدهد.

تصمیم بزرگ کریس رونالدو برای پایان دادن به حضورش در عرصه ملی، بار دیگر بحث حضور بازیکنان مسن در تیم‌ملی فوتبال کشورمان را داغ کرده و‌ای کاش ملی‌پوشان پا به سن گذاشته تحت تأثیر خداحافظی رونالدو قرار بگیرند و با الهام گرفتن از او، خودشان به فکر بازنشستگی از تیم‌ملی بیفتند. بازنشستگی در اوج و با سربلندی برای کاپیتان پرتغال اهمیت زیادی داشت و اجازه نداد حضورش سد راه بازیکنان نسل‌های بعدی شود. هرچند ملی‌پوشان قدیمی ما در حد و اندازه مقایسه با رونالدو نیستند، ولی امیدواریم تفکر او را الگو قرار دهند و هم حواس‌شان به نام و اعتبارشان باشد و هم اجازه دهند هوای تازه در تیم‌ملی جریان پیدا کند.

استفاده مکرر از بازیکنان پا به سن گذاشته و مقاومت سرمربی تیم‌ملی مقابل منتقدان این مسئله، به چالشی بزرگ تبدیل شده و متأسفانه تاکنون خبری از تغییر رویه کادرفنی در این خصوص نشده است. تا امروز مطرح کردن بحث جوانگرایی، تنها در حد بازی با کلمات و ساکت نگه داشتن منتقدان رسانه‌ها بوده است. لیست تیم‌ملی در جام‌جهانی، بازی‌های تدارکاتی و فیفادی‌ها به همه نشان داد قلعه‌نویی همانند برخی از سرمربیان سابق تیم‌ملی جرئت ریسک کردن و عبور از نام‌های قدیمی را ندارد، تا جایی که حاضر است به بازیکنان مسن و حتی آنها که بیکار هستند و تیم ندارند نیز بازی دهد، ولی روی استفاده از جوان‌ها ریسک نکند. عدم صعود به دور حذفی جام‌جهانی برخلاف ادعا‌های فدراسیون و سرمربی، یک ناکامی برای تیم‌ملی ایران بود. مثل همیشه نتوانستیم از گروه‌مان صعود کنیم و‌ای کاش کادرفنی به بازیکنان جوان فرصت عرض‌اندام در جام‌جهانی را می‌داد، چراکه پیرمرد‌های تیم‌ملی قبلاً تجربه این ناکامی را داشتند.

حالا که جام ملت‌های آسیا به تعویق افتاده و هزینه پرداخت یک سال بیشتر دستمزد نجومی قلعه‌نویی روی دوش فدراسیون افتاده، لااقل فرصتی پیش آمده تا آقایان وعده جوانگرایی را به اجرا دربیاورند. این یک سال فرصتی است تا کادرفنی دوباره نشان دهد چند مرده حلاج است. عبور از نام‌های قدیمی، تکراری و مسن، اولین گام از این مسیر است و تا این اتفاق نیفتد جوان‌ها به ترکیب اصلی نخواهند رسید، حتی در بازی‌های دوستانه درجه چندم. کنار گذاشتن پیراهن ملی و خداحافظی از تیم‌ملی سخت‌ترین تصمیم برای هر ملی‌پوشی است، اما بازیکنان پا به سن گذاشته بدانند با گرفتن این تصمیم سخت همه را خوشحال می‌کنند و از زیر بار انتقاد‌ها نیز خلاص می‌شوند.

انتشار خبر خداحافظی سامان قدوس از تیم‌ملی را باید به فال نیک گرفت و امیدواریم این خبر صحت داشته باشد تا شاید به بقیه هم تلنگری وارد شود. یک بازیکن هر چقدر هم ستاره باشد و مشهور و محبوب، قرار نیست تا ابد یک جای ثابت در تیم‌ملی برایش کنار بگذارند. تیم ایران بازیکن پیر کم ندارد و عجیب اینکه عملکردشان یکی بدتر از دیگری است. با توجه به تفکرات قلعه‌نویی و واکنش‌هایی که به منتقدانش داشته، به‌نظر می‌رسد قدیمی‌ها تا وقتی خودشان از تیم‌ملی کنار نروند سرمربی به دعوت کردن‌شان ادامه خواهد داد؛ بنابراین تنها در این صورت است که می‌توانیم منتظر دیدن بازیکنان جدید در تیم‌ملی باشیم.