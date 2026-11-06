جوان آنلاین: منابع لبنانی با اشاره به تداوم نقض آتش بس از سوی اشغالگران اسرائیلی در جنوب لبنان از رخنه نظامیان رژیم صهیونیستی در «زوطر غربی» خبر دادند.

این منابع به پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز منطقه ای که ارتش لبنان در آن مستقر است نیز اشاره کردند.

همزمان منابع لبنانی از تداوم اقدامات تخریبی و ویرانگر ارتش اشغالگر در جنوب لبنان خبر داده و به انفجاری اشاره کردند که نظامیان اسرائیلی در شهرک الخیام انجام دادند. این منابع به انفجارهایی اشاره کردند که اشغالگران در شهرک های قنطره و الخیام انجام دادند.

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز منطقه «وادی زبقین» در منطقه صور در جنوب لبنان را گلوله باران کرد. همزمان نظامیان رژیم صهیونیستی به تحرکات زمینی نیز در این منطقه دست زدند.

منابع لبنانی از تیراندازی و آتش سنگین اشغالگران در «وادی شبعا» نیز خبر داد.

خبرنگار المنار از حمله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به حومه «برعشیت» و «بیت یاحون» و «عیتا الجبل» در بنت جبیل در جنوب لبنان نیز خبر داد.

این رسانه لبنانی از حمله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به «وادی الحجیر» خبرداد و به تحرکات زمینی اشغالگران در شهرک قنطره و «وادی الحجیر» نیز اشاره کرد.

المنار گزارش داد: دشمن اسرائیلی انفجار شدیدی در «زوطر شرقی» انجام داد که صدای آن در کل منطقه جنوب لبنان شنیده شد.