بیش از ۳۰ شهید و زخمی در حمله عربستان به بازاری در تعز یمن

منابع یمنی از شهادت و زخمی شدن بیش از ۳۰ نفر در حمله هوایی عربستان به بازار الحضاره در استان تعز خبر دادند.

جوان آنلاین: تلویزیون یمن و شبکه المسیره امروز گزارش دادند که در حمله عربستان سعودی به بازار «الحضاره» در منطقه الوازعیه استان تعز، بیش از ۳۰ نفر شهید و زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، حمله صبح امروز جمعه انجام شده و آمار اعلام‌شده از قربانیان، نهایی نیست.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع یمنی، جنگنده‌های عربستان سعودی صبح امروز بازار محلی الحضاره در منطقه الوازعیه استان تعز را در حالی بمباران کردند که این بازار مملو از جمعیت بود.

طبق گزارش شبکه المسیره، شدیدترین حملات ارتش سعودی روز گذشته در منطقه المیفع در شهر الطلح، واقع در شهرستان سحار استان صعده رخ داد. جنگنده‌های عربستان دو مزرعه کشاورزی را هدف قرار دادند که در نتیجه آن ۹ نفر شهید و ۶ نفر زخمی شدند. بیشتر قربانیان از کارگران مزارع و کودکان بودند.

این حملات در شرایطی صورت گرفته است که یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، شب گذشته اعلام کرد جنگنده‌های عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۱ حمله هوایی به مناطق مختلف این کشور، از جمله استان تعز، انجام داده‌اند.

به گفته وی، مجموع حملات هوایی و موشکی از آغاز دور جدید تشدید تنش‌ها علیه یمن به ۴ هزار و ۱۹۷ مورد رسیده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این حملات مناطق و تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار داده و ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشته است.