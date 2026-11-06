نجباء‌ تاکید کرد: حشد شعبی ستون فقرات عراق است

جنبش نجباء، حشد شعبی را ستون فقرات عراق و سوپاپ اطمینان این کشور توصیف کرد.

جوان آنلاین: جنبش نجباء، حشد شعبی را ستون فقرات عراق و سوپاپ اطمینان این کشور توصیف و بر اهمیت حفظ آن به عنوان عامل خنثی سازی هرگونه توطئه دشمنان علیه این کشور تاکید کرد.

در بیانیه جنبش نجباء‌تاکید شده است که حشد شعبی، قلب تپنده عراق و تجلی راستین باور به مقاومت است.

این بیانیه افزود که حشد شعبی، خاری در چشم جریان‌های وابسته(مزدور) است.

در این بیانیه آمده است که تغییراتی که به چند دستگی حشد شعبی و تضعیف آن می‌انجامد نباید تصویب شود.

جنبش نجباء تاکید کرد که ایستادگی در برابر این توطئه ادای دین به خون پاک ابومهدی است.