کد خبر: 1388905
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تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

برآورد فساد گسترده در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی 

2 رئیس شاباک از فساد گسترده در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی و حجم بالای ورود «پول‌های خارجی» برای تاثیرگذاری در انتخابات پرده برداشت. 

جوان آنلاین: رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند که دیوید زینی، رئیس سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک)، برآورد خود از میزان ورود «پول‌های خارجی» به انتخابات را از چند صد هزار شِکِل به ۱۰۰ میلیون شِکِل (حدود ۳۱.۲ میلیون دلار آمریکا) افزایش داده است.

آویشای گرینتسایگ تحلیلگر امور قضایی شبکه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز از تحقیقات حساس درباره پرونده «تزریق پول‌های خارجی» با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات اسرائیل خبر داد که از حجم بالای مبالغ هزینه شده توسط نهادهای خارجی در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی خبر می‌دهد.

گرینتسایگ توضیح داد که دیوید زینی، طی چند روز برآورد خود از حجم پول‌های مشکوک را ۳ بار افزایش داده و ارقام متفاوت و متناقضی ارائه کرده است. به گونه ای که این مبلغ ظرف چند هفته از چند صد هزار شِکِل به ۱۰۰ میلیون شِکِل (حدود ۳۱.۲ میلیون دلار آمریکا) رسیده است.

بر اساس این گزارش، زینی در ابتدا و پیش از برگزاری انتخابات، در برابر نوعام سولبرگ، رئیس کمیته مرکزی انتخابات، مدعی شده بود که شاباک مدارکی در اختیار دارد که نشان می‌دهد چند صد هزار شِکِل به یکی از اعضای کنست منتقل شده است.

عامیت سگال، روزنامه‌نگار صهیونیست اوایل همین هفته در بخش خبری شبکه ۱۲ اسرائیل فاش کرد که زینی در ابتدای هفته در برابر سولبرگ ادعا کرده است مبلغ انتقال‌ یافته به داخل سرزمین‌های اشغالی به ۱۰۰ میلیون شِکِل (حدود ۳۱.۲ میلیون دلار آمریکا) می‌رسد.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، نتانیاهو
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