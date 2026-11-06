کد خبر: 1388903
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تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

انتقاد شدید چین از واشنگتن در پی تحریم دو شرکت چینی

ث آمریکا علیه دو شرکت چینی را که در چارچوب اقدامات جدید واشنگتن علیه بخش‌های نفت و الکترونیک کوبا اعمال شده است، مردود دانس

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه چین امروز جمعه تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا را محکوم کرد و این تحریم‌ها را غیرقانونی و فراتر از حدود اختیارات واشنگتن دانست. پکن همچنین آمریکا را متهم کرد که درصدد «تخریب» روابط میان پکن و هاوانا است.

گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، تأکید کرد که پکن به‌ شدت با دخالت آمریکا و تلاش این کشور برای تخریب همکاری‌های چین و کوبا مخالف است. وی اعلام کرد کشورش تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از منافع تجاری خود انجام خواهد داد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه آمریکا از اعمال بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه بخش‌های نفت و الکترونیک کوبا خبر داد.

تحریم‌های جدید آمریکا برای نخستین بار دو شرکت چینی را نیز شامل شده است. واشنگتن مدعی است این شرکت‌ها «تجهیزات الکترونیکی و دیگر تجهیزات امنیتی» را در اختیار ارتش کوبا قرار می‌دهند.

واشنگتن همچنین نام «آنی رودریگز لاسترس»، دختر رئیس گروه مدیریت کسب‌وکار (GAESA) را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این گروه، بزرگ‌ترین مجموعه تجاری کوبا محسوب می‌شود و تحت کنترل نهادهای نظامی این کشور قرار دارد.

اقدامات جدید در چارچوب تشدید تحریم‌های آمریکا علیه کوبا از ژانویه گذشته آغاز شد که شامل محاصره نفتی این جزیره نیز می‌شود. این اقدامات به تشدید بحران اقتصادی و معیشتی در کوبا منجر شده و قطعی گسترده برق و کمبود شدید کالاهای اساسی برای غیر نظامیان و مردم کوبا را در پی داشته است.

برچسب ها: چین ، امریکا ، تحریم
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