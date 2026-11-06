کد خبر: 1388901
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تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

معاریو: ترامپ و نتانیاهو در برنامه‌ریزی برای جنگ علیه ایران شکست خوردند

غ رسانه های رژیم صهیونیستی به شکست توطئه های نتانیاهو و ترامپ علیه ایران اذعان کردند.

جوان آنلاین: رسانه های رژیم صهیونیستی به شکست توطئه های نتانیاهو و ترامپ علیه ایران اذعان کردند.

رسانه صهیونیستی «معاریو» نوشت: ایران با مهارت زیادی توانسته کنترل خود را بر تنگه هرمز تحمیل کند و اکنون این تهران است که ریتم اقتصاد جهانی را تعیین می‌کند.دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در برنامه‌ریزی برای جنگ علیه ایران به شدت شکست خورده‌اند و همچنان همان اشتباهات را در طرح‌های آینده خود تکرار می‌کنند. 

«آوی اشکنازی» تحلیلگر نظامی روزنامه عبری «معاریو» تاکید کرد: دو جنگ علیه ایران بدون دستیابی به نتیجه تعیین‌ کننده پایان یافته و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در برنامه‌ریزی جنگ علیه ایران به شدت شکست خورده‌اند. ترامپ و نتانیاهو همچنان در حال طراحی برنامه‌های آینده علیه ایران هستند، اما همان اشتباهات گذشته را در این طرح‌ها نیز تکرار می‌کنند.

همچنین رسانه صهیونیستی اسرائیل الیوم نیز به نقل از یک مقام عالی رتبه این رژیم گزارش داد: جنگ علیه ایران قرار بود که به سرنگونی نظام ایران منجر شود اما به جای آن دولت واشنگتن را سرنگون کرد.

از سوی دیگر شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از «ایهود باراک» نخست‌وزیر پیشین این رژیم گزارش داد که بنیامین نتانیاهو ممکن است، به ایران حمله کند.

باراک گفت: نتانیاهو مانند حیوانی زخمی است و ممکن است برای جلوگیری از تشکیل کابینه دیگری به ایران حمله کند.

وی همچنین گفت که نتانیاهو برای انجام یک اقدام تحریک‌آمیز در ایران از طریق موساد برنامه‌ریزی کرده بود و این طرح بدون اطلاع رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی دنبال شده است.

برچسب ها: ترامپ ، نتانیاهو ، اسرائیل
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