سرنگونی ۱۴۲ پهپاد اوکراینی از سوی سامانه دفاع هوایی روسیه

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۴۲ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله مسکو، کراسنودار، کریمه و دریاهای سیاه و آزوف رهگیری و منهدم کردند.

از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه گزارش داد که یک کشتی باری حامل محموله‌های نظامی دو منظوره برای اوکراین را در بندر اودسا هدف قرار داده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد که یک مرکز ذخیره‌سازی انرژی تأمین‎کننده تأسیسات نظامی اوکراین نیز در شهرک بلایا تسرکف در منطقه کی‌یف هدف قرار گرفته است.