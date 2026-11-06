جوان آنلاین: علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب، با اشاره به بحث‌های مطرح درباره نظم جدید غرب آسیا تأکید کرد: «یا امنیت جمعی محقق می‌شود یا همه ناامنی جمعی را تجربه می‌کنند.»

ولایتی با بیان اینکه ایران پلی میان خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز و دریای عمان است، گفت: هر کریدور انرژی یا ترانزیتی که بخواهد ایران را دور بزند، یا گران تمام می‌شود یا ناپایدار است.

وی با اشاره به دومینوی بحران‌ها از غزه تا دریای سرخ و از لبنان تا عراق افزود: این تحولات نشان داد امنیت منطقه تقسیم‌پذیر نیست و «یا امنیت جمعی محقق می‌شود یا همه ناامنی جمعی را تجربه می‌کنند.»

مشاور رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به تحولات ژئوپولتیک غرب آسیا تصریح کرد: سونامی تغییرات ژئوپولتیک غرب آسیا، انتخابات اسرائیل و آمریکا را نیز در خود بلعید.

ولایتی در پایان نتیجه گرفت: «اکنون ایران یکی از معماران اصلی نظم منطقه است؛ واقعیتی نه حذف‌شدنی و نه جایگزین‌پذیر.»