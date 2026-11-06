هشدار همزمان بمب گذاری در ۵ کشور اروپایی

کشور‌های فرانسه، پرتغال، ایتالیا، جمهوری چک و دانمارک ادعا‌هایی را در خصوص تهدیدات بمب گذاری علیه خود مطرح کردند.

جوان آنلاین: دفتر نخست‌وزیر فرانسه مدعی شد که چهار تهدید جدید درباره وجود بمب، هواپیماهای در حال پرواز بر فراز خاک فرانسه را هدف قرار داده است.

پلیس پرتغال نیز در ادعایی همزمان اعلام کرد که یک هشدار کاذب دیگر درباره وجود مواد منفجره در هواپیمایی که از لیسبون پرواز کرده بود، دریافت شد.

روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا نیز اعلام کرد که مسیر پروازی که از پراگ عازم رم بود، پس از دریافت گزارشی درباره وجود بمب، به فرودگاه ونیز تغییر مسیر داد.

پلیس جمهوری چک از گزارش‌هایی درباره تهدید به بمب‌گذاری در هواپیماهای ورودی به فرودگاه پراگ و هواپیماهای در حال خروج از آن خبر داد. پلیس جمهوری چک افزود که با همکاری فرودگاه پراگ، تدابیر امنیتی اتخاذ را کرده است، ولی این اقدامات تأثیری بر روند عادی فعالیت‌های فرودگاه نداشته است.

پلیس دانمارک نیز مدعی شد که در پی تهدیدهایی که تردد هوایی در این کشور را هدف قرار داده ‌است، تدابیر و نیروهای امنیتی در فرودگاه کپنهاگ تقویت شده‌اند.