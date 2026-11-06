تمسخر نتانیاهو و ترامپ از سوی رئیس جمهور برزیل

رئیس جمهور برزیل، شکست ائتلاف نتانیاهو-ترامپ در انتخابات سرزمین‌های اشغالی فلسطین و آمریکا را به سخره گرفت.

جوان آنلاین: لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، شکست ائتلاف نتانیاهو-ترامپ در انتخابات سرزمین‌های اشغالی فلسطین و آمریکا را به سخره گرفت.

دا سیلوا در مصاحبه‌ای گفت: در همان هفته‌ای که من در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شدم، نتانیاهو در اسرائیل شکست خورد و به نظر می‌رسد ترامپ نیز در آمریکا در حال شکست است.

رئیس جمهور برزیل، رقیب خود بولسونارو را بدشانس و شرور توصیف کرد و گفت که او باعث شکست ترامپ شده است.

داسیلوا گفت: او به آمریکا آمد و ترامپ شکست خورد.

وی همچنین با کنایه به بولسونارو افزود: حمایتی را که در آمریکا دریافت خواهی کرد، خواهی دید. تو برای محاکمه باید به برزیل برگردی.