محورهای رایزنی تلفنی ترامپ و امیر قطر

جوان آنلاین: دفتر امیر قطر اعلام کرد که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر تماسی تلفنی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کرد.

دفتر امیر قطر بیان کرد: شیخ تمیم و ترامپ درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه گفتگو کردند و امیر قطر بر اهمیت گفتگو و دیپلماسی برای حل اختلافات و پرهیز از درگیری تاکید کرد.

شیخ تمیم همچنین خواستار گفت‌وگو برای تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت جریان انرژی شد.

دوطرف همچنین تلاش‌های قطر برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها بین طرف‌های ذیربط را بررسی و درباره روند گفتگو برای دستیابی به توافقی جامع که به بحران در منطقه پایان دهد، گفتگو کردند.