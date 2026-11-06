برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

جوان آنلاین: امیر سرتیپ اکرمی‌نیا درباره بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح اظهار داشت: فرمانده معظم کل قوا در این دیدار نکات بسیار مهم و راهبردی را در ارتباط با تحولات جاری در سطح منطقه فرمودند.



وی با اشاره به محور نخست این بیانات گفت: آمادگی رزمی هوشمندانه ناظر بر برخورداری از همه مؤلفه‌های سخت و نرم قدرت و توانایی تلفیق اینها بر اساس اقتضائات زمان و مکان است که به ما هوشمندی در توان رزمی می‌دهد.

سخنگوی ارتش، پاسخگویی سریع به هرگونه تجاوز دشمن را محور دیگر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و افزود: معظم‌له بر این موضوع تأکید فرمودند و از نیروهای مسلح حمایت و پشتیبانی کردند. این حضور در امتداد اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ارتقای توان بازدارندگی کشور تحلیل و تفسیر می‌شود و می‌تواند توان نیروهای مسلح را به لحاظ انگیزه، روحیه و تعهد بیشتر نسبت به انجام مأموریت‌ها برای حفظ و حراست از کشور، نظام اسلامی و منافع و امنیت ملی تقویت کند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا موضوع دیگر مورد تأکید فرماندهی معظم کل قوا را پاسخ اثرگذار عنوان کرد و گفت: این به عنوان یک فرمان صادر شده و نیروهای مسلح تمام تلاش عملیاتی خود را به سمت اثرگذاری و اثربخشی دنبال خواهند کرد، به گونه‌ای که دشمن را از شکل دادن به هرگونه ماجراجویی یا دست زدن به هرگونه تجاوز پشیمان کنند.

سخنگوی ارتش با اشاره به محور سوم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی، تصریح کرد: دشمن ما علاوه بر حضور در سطح منطقه، پایگاه‌هایی در خارج از منطقه جنوب غرب آسیا دارد و تجهیزات و نیروهایش در آن پایگاه‌ها مستقر هستند. بر اساس این فرمان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه اهداف مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی را بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های جغرافیایی مورد حمله قرار خواهند داد و در صورت تجاوز دشمن، هیچ محدودیت جغرافیایی برای نیروهای مسلح مطرح نخواهد بود.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا حمایت و پشتیبانی مردمی از نیروهای مسلح را محور دیگر فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا برشمرد و اظهار داشت: بیش از ۲۵۰ شب است که مردم عزیز ما در اجتماعات شبانه از نظام اسلامی، کشور عزیزمان، سرزمین ایران، تمامیت ارضی و همچنین از نیروهای مسلح حمایت می‌کنند.

وی همچنین در خصوص شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی ایران که از سوی مقامات عالی‌رتبه امنیتی اعلام شده نیز گفت: این شروط تنها راه باز شدن تنگه هرمز است و تنها راه باز شدن تنگه هرمز فقط تن دادن آمریکایی‌ها به این شروط است.

سخنگوی ارتش تأکید کرد: قطعاً هرگونه تجاوز، ماجراجویی مجدد یا شرارت در منطقه نخواهد توانست تنگه هرمز را باز کند و تنها راه باز شدن آن، تن دادن آمریکا به شروط هفت‌گانه‌ای است که از طریق مقامات سیاسی و امنیتی به طرف آمریکایی اعلام شده است.