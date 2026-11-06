کد خبر: 1388840
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تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۳
سیاست » اخبار کلی
حجت الاسلام خاتمی:

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: به ملت ایران بشارت می‌دهم نیروهای مسلح ایران اعم از ارتش و سپاه و نیروی انتظامی به این باورند که اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود، سیلی جانانه‌ای بر آنان خواهند نواخت.

جوان آنلاین: آیت الله سیداحمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران  با طرح این سوال که پیامبر اسلام در مقابله با تهدیدها چه برخوردی داشت، گفت: تهدید مال امروز نیست که یک دیوانه از آن طرف عالم بنشیند و  بگوید ایران را به عصر حجر برمی‌گردانم و غلطی هم نتواند کند؛  تهدید سابقه دیرینه دارد و پیغمبر هم تهدید شدند.

به گزارش ایسنا، وی با طرح این پرسش که پیامبر اسلام چطور با تهدید برخورد کردند، ادامه داد: برخورد اول این بود که پیامبر سرمایه باور را به میدان آوردند؛ باور به خدا و اینکه او حامی ماست و ما را تنها نمی‌گذارد و نگهبان ما اوست. این سرمایه مهم ما در برخورد با استکبار هم هست. سرمایه‌ای که نقش مهمی در پیروزی ملت ایران دارد. ما تنها نیستیم و خدا را داریم. همه انبیا سرمایه شان این بوده است. این سرمایه محوری امام راحل بود که یک انقلاب را  ایجاد کرد. امام شهید هم با همین سرمایه   انقلابمان را به ۴۷ سالگی رساندند. 

خاتمی ادامه داد: دومین اقدام پیامبر این بود که فرمودند در این جنگ نیروهای باورمند به میدان بیایند. به شما ملت ایران بشارت می‌دهم نیروهای مسلح ایران اعم از ارتش و سپاه و نیروی انتظامی به این باورند و اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود این نیروهای باورمند، سیلی جانانه‌ای بر آنان خواهند نواخت. 

وی در خطبه‌های دوم نماز جمعه نیز اظهار کرد: هفته گذشته هفته نفرت ایران و جهان از آمریکا بود؛ این شعار ۴۷ ساله عملاً در آمریکا سر داده شد و فریاد «مرگ بر آمریکا» بلند شد. زلزله‌ای در آمریکا اتفاق افتاد و جمهوری‌خواهان با مغز زمین خوردند و این پیروزی بزرگی برای ملت بزرگ ایران بود.

خطیب موقت نمازجمعه تهران افزود: در ایران نیز برای مراسم ۱۳ آبان در ۹۰۰ شهر کشور راهپیمایی صورت گرفت و در همه این ۹۰۰ شهر ذکرشان «مرگ بر آمریکا» بود. ۱۳ آبان ۱۳۵۸ تسخیر لانه جاسوسی، دست‌اندازی آمریکا را در منطقه قطع کرد. ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ان‌شاءالله قلم آمریکا در منطقه خواهد شکست. شعار مرگ بر آمریکا برگرفته از قرآن است و یک آمریکا ظالم است؛ و دیگر اینکه سران آمریکا مفسد فی‌الأرض و سیاستمدارانش دروغگو هستند.

خاتمی تصریح کرد: در پی این دو هفته، دو انتخابات برگزار شد؛ یکی در رژیم جعلی صهیونیست که نتانیاهو نتوانست نصاب لازم را به دست آورد و مجدداً دولت تشکیل دهد و عملا شکست خورد و دارند بازی می‌کنند تا به ائتلاف برسند، اما وقتی نتانیاهو شکست خورد یعنی مرگ بر اسرائیل. انتخابات دوم هم میان‌دوره‌ای آمریکا بود که جمهوری‌خواهان با مغز به زمین خوردند و هر دو مجلس را از دست دادند؛ هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا. 

وی افزود: دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سر و ته یک کرباسند. سگ زرد برادر شغال است و ما از دمکرات‌ها کم آسیب ندیدیم؛ همین روزها اوباما گفته است که من ۱۱ تن کیک زرد را با مذاکره از ایران خارج کردم؛ خودِ لعنتی‌اش اعتراف می‌کند. در حالی که ترامپ نتوانست ۴۰۰ کیلو اورانیوم غنی‌شده را از ایران خارج کند. اینکه خوش‌بینی داشته باشیم دموکرات‌ها نرم‌ترند، باید مجدد بگویم سگ زرد برادر شغال است و هیچ برایمان مهم نیست چه حزبی در آمریکا سر کار می‌آید.

خطیب موقت نمازجمعه تهران ادامه داد: شکستی که جمهوری‌خواهان در این عرصه خوردند، شکست اساسی بود. در ۷۲ سال گذشته تنها در سه انتخابات میان‌دوره‌ای هر دو مجلس نمایندگان را از دست دادند. یعنی در ۷۰ سال این شکست بی‌سابقه است. گفتند و نوشتند نقطه حساس در افول سیاسی ترامپ؛ جمهوری‌خواهان متحمل سنگین‌ترین شکست تاریخ شدند. عصر ترامپ به پایان رسیده و حزب جمهوری‌خواه از درون متلاشی شد و ضربه‌ای که امام خامنه‌ای به آمریکا زد، بمب اتم نمی‌توانست بزند. ایران بود که پیروز شد.

خاتمی گفت: هیچ رئیس‌جمهوری دیگری جرئت جنگ با ایران را ندارد. ترامپ و حزبش سیلی محکمی از مردم خوردند. بار دیگر ایران نشان داد حتی در سرنوشت آمریکا هم تأثیرگذار است. سرنوشت آمریکا نه در شیکاگو و آمریکا، بلکه در تهران تعیین می‌شود. در انتخابات ۱۳ آبان امسال هم این ایران بود که سرنوشت را تعیین کرد. ۷۴ درصد از کسانی که آمدند پای صندوق رای در امریکا گفتند به‌خاطر حمله به ایران و جنگ با ایران ما ضد ترامپ رای دادیم. اعتراف خود ترامپ این است که جنگ با ایران ما را به این روز نشان داد و به روز ذلت‌بارتری هم خواهد نشاند.

وی تاکید کرد: باید این پیروزی‌ها را تداوم دهیم. این پیروزی‌ها به برکت ولایت فقیه بود. این مضمون را امام فرمودند که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا کشور آسیب نبیند. امروز هم رهبری شجاع، بصیر و بزرگواری داریم که تداوم‌بخش راه امام راحل و امام شهید است.

خطیب موقت نمازجمعه گفت: تنها راه بازدارندگی مطلق، استمرار راهبرد «ایران هرچه قوی‌تر» تقویت و روحیه مقاومت و تسلیم‌ناپذیری در برابر دشمن است.

برچسب ها: آیت الله خاتمی ، نیروهای مسلح ، خطای راهبردی
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