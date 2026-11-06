کد خبر: 1388836
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تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳
سیاست » اخبار کلی
اسلامی:

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: اینکه رئیس‌جمهور ایالات متحده دائماً تهدید به حمله به «کوه کلنگ» می‌کند نشانه‌ای آشکار از استیصال آنها است.

جوان آنلاین: محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به سوال شبکه راشاتودی گفت:‌ اینکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده دائماً تهدید به حمله به «کوه کلنگ» می‌کند و پیش‌تر نیز در خصوص حمله به مکان‌های دیگر از انواع تهدیدها استفاده کرده است، نشانه‌ای آشکار از استیصال آنها است.

اسلامی افزود: هم‌زمان، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز همچون کارگزار و پیرو مطیع دشمنان ما عمل کرده و عملاً اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام گروسی به منزله سوءاستفاده از اختیارات نهادهای بین‌المللی است که اعتبار و مشروعیت این سازمان‌ها را زیر سؤال می‌برد و همچنین ضعف جدی را هم در «منشور سازمان ملل متحد» و هم در «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» آشکار می‌کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی، اعمال چنین استانداردهای دوگانه‌ای از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به شدت محکوم کرد و گفت: این استانداردهای دوگانه چنان عیان شده‌اند که اکنون به‌طور آشکارا اعمال می‌شوند.

اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج می‌شود یا خیر نیز افزود: این موضوع، نیازمند تصمیمی راهبردی و کلان است که در حوزه اختیارات حاکمیتی کشور قرار می‌گیرد.

وی گفت:‌ با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که کشور ما تصمیم‌های خود را در چارچوبی راهبردی و گسترده‌تر اتخاذ می‌کند که مبتنی بر ملاحظات امنیت ملی و منافع ملی است.

برچسب ها: اسلامی ، تهدید‌های نظامی ، اتمی
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