کد خبر: 1388829
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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۰
اقتصاد » اخبار کلی

احتمال رسیدن قیمت طلا به ۴۴۰۰ دلار با تداوم حمایت بازار

3 یک تحلیلگر بازار گفت: در صورت تداوم ورود سرمایه به بازار طلا و کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا، قیمت هر اونس طلا می‌تواند ابتدا به ۴ هزار و ۲۰۰ دلار و سپس به ۴ هزار و ۴۰۰ دلار برسد.

جوان آنلاین: لین تران، تحلیلگر بازار اعلام کرد در صورت تداوم ورود سرمایه به بازار طلا و کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا، قیمت هر اونس طلا می‌تواند ابتدا به ۴ هزار و ۲۰۰ دلار و سپس به ۴ هزار و ۴۰۰ دلار افزایش یابد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به افزایش تقاضا برای این فلز گران‌بها پس از تضعیف دلار آمریکا گفت تثبیت قیمت بالاتر از مرز ۴ هزار دلار برای تداوم روند صعودی بازار اهمیت زیادی دارد.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت طلای نقدی در معاملات روز پنج‌شنبه با رشد ۱.۹ درصدی به ۴ هزار و ۱۳۴ دلار و ۸۳ سنت رسید و بالاترین سطح خود از ۲۲ اکتبر را ثبت کرد.

انتظار برای انتشار گزارش اشتغال آمریکا و ارزیابی مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو نیز از عوامل اثرگذار بر معاملات طلا عنوان شده است.

برچسب ها: قیمت طلا ، نرخ بهره ، آمریکا
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