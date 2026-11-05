جوان آنلاین: با اعلام نتایج اولیه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در چند ساعت گذشته، که نشان داد دموکرات‌ها ۵۴ کرسی سنا را به دست آورده‌اند - عددی که با توجه به نتایج نامشخص در آلاسکا و می‌سی‌سی‌پی می‌تواند به ۵۶ کرسی برسد - در مقایسه با ۴۴ کرسی برای جمهوری‌خواهان، واکنش‌ها به این شکست بزرگ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و حزب جمهوری‌خواه، بسیار جنجال برانگیز بود و خود جمهوری‌خواهان هم به آن اذعان کردند.

به گزارش تسنیم، اذعان جنجالی معاون ترامپ درباره تاثیر پیامد‌های جنگ با ایران بر شکست در انتخابات

این اذعان به شکست در مواضع خود ترامپ تروریست هم مشهود بود که در تلاش برای فرار از مسئولیت، گفت که این نتایج برای او شکست شخصی محسوب نمی‌شود.

ترامپ همچنین ضمن اذعان به اینکه پیامد‌های جنگ با ایران یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات بوده است، اظهارات ضد و نقیضی مطرح کرد و گفت که من نمی‌دانستم که جنگ بر انتخابات تاثیر خواهد گذاشت.

اما در میان این اظهارات متناقض و تلویحی ترامپ، جی دی ونس، معاون وی صراحتاً اذعان کرد که دلیل شکست ما در انتخابات، جنگ با ایران بود و خود ترامپ هم این را گفت.

معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از رای دهندگان با انگیزه پایان دادن به جنگ، هزینه‌های زندگی و تغییر روابط ما با اسرائیل به دموکرات‌ها رأی دادند؛ بنابراین هرگونه بحث صادقانه در مورد مسیر آینده ما باید از این نقطه آغاز شود.

از سوی دیگر، شبکه cbs نیز به نقل از مقامات دولت ترامپ اعلام کرد که رئیس جمهور نگران ماهیت شرایطی است که در طول دوره باقی مانده از ریاست جمهوری خود با آن رو‌به‌رو خواهد شد، اگرچه او گزینه فشار بر مقامات برای جلوگیری از تأیید نتایج انتخابات را در نظر ندارد.

جمهوری‌خواهان به ایران باختند.

اما تعداد دیگری از جمهوری‌خواهان در تفسیر نتایج انتخابات پا را فراتر گذاشتند. در میان آنها، ران دسانتیس، فرماندار جمهوری‌خواه فلوریدا که در حال کناره‌گیری است و یکی از رقبای ترامپ برای نامزدی ریاست جمهوری جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۴ بود، گفت: حزب جمهوری‌خواه به دنبال فریب افکار عمومی بوده و به جای اینکه اذعان کند جنگ با ایران دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها به ویژه قیمت سوخت در آمریکاست، سعی داشت رای دهندگان را گمراه کند.

وی گفت که طفره رفتن از این واقعیت، اعتماد رای دهندگان به جمهوری‌خواهان را از بین برد و بسیاری از حامیان ما اشتیاق خود را از دست دادند؛ زیرا نمی‌خواهند در جنگ‌های جدید در خاورمیانه شرکت کنند.

از طرف دیگر، محافل آمریکایی به بحث در مورد سرنوشت ادامه جنگ با ایران در سایه شکست ترامپ در انتخابات میان دوره‌ای پرداخته و اعلام کردند: با توجه به اینکه اکنون دموکرات‌ها اکثریت را در اختیار دارند، دولت ترامپ با محدودیت‌های سیاسی و قانونی بیشتری در رابطه با این موضوع رو‌به‌رو خواهد شد.

طبق ارزیابی محافل آمریکایی، در حالی که رئیس جمهور ایالات متحده اختیارات گسترده‌ای را که به او اجازه می‌دهد دستورات نظامی صادر کند، حفظ می‌کند، شکست انتخاباتی هزینه داخلی هر تصمیمی را که او برای از سرگیری جنگ بگیرد، افزایش می‌دهد.

همچنین در این شرایط، مخالفان ترامپ ابزار‌های گسترده‌تری دارند تا دولت او را در مورد اهداف و بودجه عملیات نظامی زیر سوال ببرند و توانایی اسرائیل را برای تشدید جنگ، به ویژه با توجه به نارضایتی عمومی فزاینده در ایالات متحده از این مخمصه، محدود کنند.

اما علاوه بر پیامد‌های جنگ، که طبق برخی نظرسنجی‌ها منجر به مخالفت ۶۲ درصد از آمریکایی‌ها با آن شده است، هزینه‌های مالی مستقیم نیز وجود دارد. طبق داده‌های پنتاگون این هزینه‌ها تا پایان اکتبر از ۴۷ میلیارد دلار فراتر رفته است، در حالی که دولت درخواست بودجه اضافی برای پوشش هزینه‌ها و تکمیل ذخایر نظامی را دارد.

این عوامل به ویژه بعد از آنکه دور قبلی جنگ نتوانست اهداف مورد نظر آمریکا را محقق کند، سبب می‌شود تا افکار عمومی آمریکا بیشتر از قبل با ورود به چنین جنگی مخالفت کنند.