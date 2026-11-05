کد خبر: 1388820
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

نگرانی محافل رژیم صهیونیستی از پیامد‌های شکست ترامپ

3 برخی مسوولان امنیتی و نیز رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی از نگرانی‌ها در محافل مختلف این رژیم به دلیل شکست ترامپ در انتخابات و تغییرات احتمالی در سیاست‌های کاخ سفید در مورد این رژیم گفتند.

جوان آنلاین: یکی از مسوولان امنیتی رژیم صهیونیستی در گفت‌و‌گو با وب‌سایت عبری واللا گفت: ما در سطح بالایی از آماده‌باش هستیم چراکه مشخص نیست تحولات سیاسی آمریکا چه تاثیری بر سیاست‌های این کشور در مورد ما خواهد داشت؟

به گزارش ایسنا، به گزارش واللا، برخی از مسوولان ارتش رژیم صهیونیستی نیز تاکید کردند که مشخص نیست نتایج انتخابات آمریکا چگونه بر سیاست‌های کاخ سفید آن هم نه فقط در مورد ایران بلکه درباره لبنان، سوریه، نوار غزه و کرانه باختری تاثیر خواهد گذاشت.

به گزارش این رسانه عبری، ارتش رژیم صهیونیستی نگران این است که سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد تل‌آویو همسو با خواسته‌های افکار عمومی آمریکا، بدتر شود.

در این رابطه یکی از مسوولان امنیتی رژیم صهیونیستی گفت، تل‌آویو در حال بررسی این است که آیا می‌توان روند قرارداد‌های خرید و تصمیمات مربوط به آن با آمریکا و پیشبرد آنها را در دوره باقی مانده تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۶ سرعت بخشید.

روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت نیز نوشت، از دست دادن (حمایت) آمریکا بعد از کنترل دموکرات‌ها و جنگ علیه ایران می‌تواند موجب تغییر سیاست‌های واشنگتن نسبت به رژیم صهیونیستی از جمله اعمال تحریم‌ها و حتی ممنوعیت تسلیحاتی شود.

یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز ضمن افشای ابعاد نگرانی‌ها در اراضی اشغالی از شکست همپیمانان تل‌آویو در واشنگتن گفت: ما ۱۰۰ همپیمانی را که برای عزل تندرو‌ها نیاز داشتیم، از دست دادیم.

لاپید در ادامه نیز گفت که تعداد سناتور‌های آمریکایی حامی محدود کردن صادرات تسلیحاتی به اراضی اشغالی از ۱۱ به ۴۰ تن افزایش یافته، انتقاد‌ها در آمریکا از بنیامین نتانیاهو و وزرای افراطی او تشدید شده و علاوه بر این، تعداد بیشتری از همپیمانان تل‌آویو در واشنگتن را از دست دادیم و بی‌اعتمادی به «اسرائیل» گسترش یافته است.

گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

بدون شرح

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

توهم دانایی پسینی!

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

در جدال روزمرگی و اصالت؛ به ابدیت می‌رسیم؟

نقشه راهی برای پایان جنگ

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا

دکترین دفاع بومی را تعمیق دهید بدون محدودیت!

بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه

شب‌هایی در امتداد موسیقی و شعر ایرانی

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

شاخ امریکا را خواهیم شکست

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

قاتل شهردار جونقان دستگیر شد

مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند

چنان ضربه‌ای بزنیم که ۱۰۰ میلیارد یورو پیش آن هیچ است

تعبیر کابوس اقتصاد اروپا در جنگ ایران

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

آمازون دوباره کارمندانش را بیکار کرد

از خدا شهادت را طلب می‌کردیم

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

زارع برنده جنگ روانی و فنی با امریکا

۱۵ سال سند بدون تحول!

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان را ما می‌نویسیم

پاسخ به هر تهدیدی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی باشد

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار