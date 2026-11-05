برخی مسوولان امنیتی و نیز رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی از نگرانی‌ها در محافل مختلف این رژیم به دلیل شکست ترامپ در انتخابات و تغییرات احتمالی در سیاست‌های کاخ سفید در مورد این رژیم گفتند.

جوان آنلاین: یکی از مسوولان امنیتی رژیم صهیونیستی در گفت‌و‌گو با وب‌سایت عبری واللا گفت: ما در سطح بالایی از آماده‌باش هستیم چراکه مشخص نیست تحولات سیاسی آمریکا چه تاثیری بر سیاست‌های این کشور در مورد ما خواهد داشت؟

به گزارش ایسنا، به گزارش واللا، برخی از مسوولان ارتش رژیم صهیونیستی نیز تاکید کردند که مشخص نیست نتایج انتخابات آمریکا چگونه بر سیاست‌های کاخ سفید آن هم نه فقط در مورد ایران بلکه درباره لبنان، سوریه، نوار غزه و کرانه باختری تاثیر خواهد گذاشت.

به گزارش این رسانه عبری، ارتش رژیم صهیونیستی نگران این است که سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد تل‌آویو همسو با خواسته‌های افکار عمومی آمریکا، بدتر شود.

در این رابطه یکی از مسوولان امنیتی رژیم صهیونیستی گفت، تل‌آویو در حال بررسی این است که آیا می‌توان روند قرارداد‌های خرید و تصمیمات مربوط به آن با آمریکا و پیشبرد آنها را در دوره باقی مانده تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۶ سرعت بخشید.

روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت نیز نوشت، از دست دادن (حمایت) آمریکا بعد از کنترل دموکرات‌ها و جنگ علیه ایران می‌تواند موجب تغییر سیاست‌های واشنگتن نسبت به رژیم صهیونیستی از جمله اعمال تحریم‌ها و حتی ممنوعیت تسلیحاتی شود.

یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز ضمن افشای ابعاد نگرانی‌ها در اراضی اشغالی از شکست همپیمانان تل‌آویو در واشنگتن گفت: ما ۱۰۰ همپیمانی را که برای عزل تندرو‌ها نیاز داشتیم، از دست دادیم.

لاپید در ادامه نیز گفت که تعداد سناتور‌های آمریکایی حامی محدود کردن صادرات تسلیحاتی به اراضی اشغالی از ۱۱ به ۴۰ تن افزایش یافته، انتقاد‌ها در آمریکا از بنیامین نتانیاهو و وزرای افراطی او تشدید شده و علاوه بر این، تعداد بیشتری از همپیمانان تل‌آویو در واشنگتن را از دست دادیم و بی‌اعتمادی به «اسرائیل» گسترش یافته است.