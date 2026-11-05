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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۲
اقتصاد » اخبار کلی

رشد ارزش سهام برخی شرکت‌های فناوری در سایه برد دموکرات‌ها

3 پیروزی قاطع دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، باعث جهش سهام غول‌های فناوری این کشور شد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، سرمایه‌گذاران بر این باورند محدودیت‌های احتمالی برای ساخت دیتاسنتر‌های جدید می‌تواند موقعیت شرکت‌های بزرگ فناوری را در کنترل ظرفیت محدود پردازش و محاسبات تقویت کند و هم‌زمان فشار بر جریان نقدینگی تحت فشار این شرکت‌ها را کاهش دهد.

به گزارش مهر، در این میان‌ارزش سهام آمازون با رشد ۷.۴ درصدی به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته رسید. سهام شرکت‌های متا، آلفابت (شرکت مادر گوگل) و مایکروسافت نیز بین ۲ تا ۶.۳ درصد افزایش یافت. این رشد، پس از چند روز افت ناشی از نگرانی‌ها درباره افزایش سرسام‌آور هزینه‌های رونق هوش مصنوعی، به بازار سهام وال‌استریت جان تازه‌ای بخشید.

اپل نیز که برخلاف دیگر غول‌های فناوری از سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی اجتناب کرده، اما از افزایش قیمت تراشه‌های حافظه تحت تأثیر رونق هوش مصنوعی آسیب دیده است، نزدیک به ۷ درصد رشد کرد و به رکورد تاریخی جدیدی رسید.

در صورت حفظ این رشد، ارزش بازار مجموع این پنج شرکت بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

این موج صعودی، چرخشی چشمگیر برای غول‌های فناوری و رایانش ابری محسوب می‌شود. پس از انتشار گزارش‌های مالی فصلی مشخص شد رقابت بر سر زیرساخت‌های هوش مصنوعی، این شرکت‌ها را از موسساتی با نقدینگی فراوان و بدهی اندک، به بازیگرانی با هزینه‌کرد سنگین و وابستگی بیشتر به استقراض تبدیل کرده است.

مایکروسافت در این میان استثنا بود و توانست جریان نقدی ۱۸.۶ میلیارد دلاری خود را حفظ کند.

این رشد بازار پس از پیروزی‌های قاطع دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای رخ داد، حال آنکه این حزب با ساخت دیتاسنتر‌ها مخالف است. این پیروزی‌ها، از جمله در ایالت تگزاس، احتمالاً روند مخالفت‌های عمومی با این مراکز را تشدید خواهد کرد.

مراکز داده که از ارکان اصلی رونق هوش مصنوعی به شمار می‌روند، برق بسیار زیادی مصرف می‌کنند، به منابع آبی قابل‌توجهی نیاز دارند و سروصدای زیادی تولید می‌کنند. همین ویژگی‌ها باعث شده محبوبیت آنها در میان جوامع محلی به‌طور فزاینده‌ای کاهش یابد.

آرت هوگان، استراتژیست ارشد بازار در شرکت B. Riley Wealth، در این باره گفت: از نظر تئوری، پس از انتخابات ممکن است روند ساخت دیتا سنت‌ها در آینده تا حدودی کند شود یا با موانعی روبه‌رو شود. شرکت‌های بزرگ فناوری که در مقیاس گسترده فعالیت می‌کنند، از قبل دیتا سنت‌های خود را در اختیار دارند. بنابراین، ارزش این دارایی‌ها اکنون بیشتر شده، زیرا احتمال ساخت بیش از حد مراکز داده کاهش یافته است. همچنین اگر سرعت توسعه مراکز داده کمتر شود، هزینه‌های سرمایه‌ای (CapEx) نیز با سرعت کمتری افزایش خواهد یافت. این موضوع قطعاً بر شرکت‌های بزرگ فناوری تأثیر می‌گذارد.

غول‌های فناوری در ماه‌های اخیر با سرعتی چشمگیر ظرفیت زیرساختی خود را افزایش داده‌اند و برنامه دارند امسال بیش از ۷۴۰ میلیارد دلار هزینه کنند چنین‌رقمی در مقایسه با حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در سال گذشته، افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

نگرانی اصلی سرمایه‌گذاران این است که محدودیت‌های احتمالی در ساخت دیتا سنترها، برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها را که تا حد زیادی بر پایه استقراض مالی هستند، با مشکل مواجه کند.

این شرکت‌ها برای پاسخ‌گویی به حجم فزاینده سفارش‌های معوق خود، چندین برابر درآمدشان هزینه کرده‌اند.

دن آیوِز، مدیر ارشد اجرایی و تحلیلگر فناوری در شرکت Yorkville Ives، در این باره گفت:

 بزرگ‌ترین نگرانی سرمایه‌گذاران حوزه فناوری و فعالان بازار هوش مصنوعی در جریان انتخابات، وضعیت ایالت تگزاس بود. در این ایالت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از ظرفیت و توان تولید برق موردنیاز دیتاسنتر‌ها در آن متمرکز خواهد شد. اکنون توسعه این زیرساخت‌ها با سرعتی کنترل‌شده‌تر انجام خواهد شد؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران احتمالاً اتفاق مثبتی است.

برچسب ها: حزب دموکرات ، آمریکا ، آمازون
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