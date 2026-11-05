کد خبر: 1388813
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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۱
ورزش » ساير

پیروزی مقتدرانه دختران فوتسالیست ایران مقابل ایتالیا

3 تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران با شکست ۳ بر یک ایتالیا مرحله گروهی المپیک جوانان سنگال را با سه برد متوالی به پایان رساند و راهی نیمه‌نهایی شد.

جوان آنلاین: تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بازی‌های المپیک جوانان سنگال با نمایشی درخشان موفق شد تیم ملی ایتالیا را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد و با ثبت سه پیروزی پیاپی مرحله گروهی را مقتدرانه به پایان برساند.

ملی‌پوشان جوان کشورمان از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران در سومین مسابقه خود از گروه B به مصاف ایتالیا رفتند و در پایان با برتری ۳ بر یک سه امتیاز ارزشمند این دیدار را از آن خود کردند.

دختران فوتسالیست ایران پیش از این نیز با غلبه بر تیم‌های کاستاریکا و کامرون صعود خود به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌ها را قطعی کرده بودند تا با کسب سه پیروزی متوالی با روحیه‌ای بالا و عملکردی تحسین‌برانگیز راهی مرحله حذفی شوند.

برچسب ها: فوتسال بانوان ، ایران ، ایتالیا
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