جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مالک شبکه اجتماعی ایکس، پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، پیام انتخاباتی خود با مضمون «امروز به جمهوری‌خواهان رأی دهید» را از حساب کاربری‌اش حذف کرد. این پیام پیش‌تر در راستای حمایت علنی او از نامزد‌های جمهوری‌خواه و ترغیب رأی‌دهندگان به حمایت از این حزب منتشر شده بود.

به گزارش مهر، این اقدام در شرایطی صورت گرفت که ماسک بزرگ‌ترین حامی مالی و تبلیغاتی نامزد‌های جمهوری‌خواه بوده است و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت رسانه‌ای خود را برای تقویت موقعیت انتخاباتی این حزب به کار گرفته بود؛ با این حال، نتایج انتخابات برخلاف انتظارات جمهوری‌خواهان رقم خورد.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، حذف این پیام پس از اعلام نتایج انتخابات، توجه کاربران و رسانه‌ها را به واکنش ماسک در برابر شکست سیاسی متحدان انتخاباتی‌اش جلب کرده است. برخی گزارش‌ها نیز این اقدام را نوعی فاصله‌گیری از مواضع تبلیغاتی پیشین او ارزیابی کرده‌اند.