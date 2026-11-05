کد خبر: 1388807
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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

3 مشاور رهبر انقلاب هشدار داد اگر ترامپ در کنار مرز‌های ایران از خطوط قرمز ایران عبور کند قلم پایش را می‌شکنیم.

جوان آنلاین: علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در مقاله‌ای با عنوان «صریح و صمیمانه با آقای نخست وزیر» در خصوص سیاست‌های دولت ارمنستان و همچین موضوع کریدور موسوم به "تریپ" تاکید کرد: این کار بی‌حاصلِ نیکول پاشینیان و دنباله‌رو‌های او، اقدامی است که واقعاً موجب سرافکندگی ملت شریف و با سابقه‌ی سیاسی معتدل و عاقلانه‌ی ارمنستان خواهد شد.

متن این مقاله به شرح زیر است:

۱. تا آن‌جایی که بنده اطلاع دارم، در تاریخ طولانی روابط ارمنی‌ها با ایرانی‌ها، هیچ‌گاه چنین ناهنجاری‌هایی در طی بیش از دو هزار سال روابط مشترک از زمان پارت‌ها تاکنون دیده نشده است.

۲. این‌جانب در زمان تصدی وزارت خارجه به ارمنستان رفتم و از ایروان به اچمیادزین (واغارشاپات کنونی) شهر مذهبی ارامنه، سفر کردم؛ و در آن جا با علمای بزرگ ارمنی، اسقف‌ها و کشیش‌ها دیدار نمودم.

۳. در آن جا دو کلیسا دیدم. یک کلیسا که محل استقرار علما و روحانیون بود و روحانیون ارمنی را ملاقات کردم. درست روبروی آن، کلیسای دیگری بود که توسط شاه عباس کبیر ساخته شده و بسیار زیبا و چشمگیر بود.

۴. برای اولین بار که در دوران دانشجویی به اصفهان سفر کردم، به منطقه‌ی جلفا رفته و کلیسای وانک را که توسط شاه عباس صفوی برای ارامنه ساخته شده بود مشاهده کردم.

۵. در مطالعه‌ی روابط دو کشور هیچ گاه نقطه‌ی تاریکی ملاحظه نکرده‌ام.

۶. در جنگ دوم ایران و روس، که منجر به امضای قرارداد ترکمانچای شد، ارمنستان از ایران جدا شد و جزیی از روسیه گردید.

۷. ایران بعد از وقایع فوق الاشاره هیچ گاه متعرّض استقلال این کشور و مردمش نشد؛ و همواره روابط بین ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران دوستانه بوده است.

۸. بنده احزاب و گروه‌های سیاسی ارمنی را می‌شناسم و با برخی از رهبران آنها از نزدیک ملاقات کرده‌ام. داخل ایران قبل و بعد از انقلاب، اقلیت ارمنی همواره محترم بوده و ارامنه، دو نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند.

۹. بعد از فروپاشی شوروی و تشکیل ۱۵ جمهوری مستقل، روابط جمهوری اسلامی ایران با همه‌ی جمهوری‌های بازمانده از اتحاد شوروی، دوستانه و عادی بوده مگر این که از سوی برخی از آنها بی‌مهری‌هایی دیده شده باشد.

۱۰. در جریان شورش موسوم به انقلاب به اصطلاح مخملی (یا رنگین) در سال ۲۰۱۸، به تبع بعضی از جمهوری‌های دیگر نظیر قرقیزستان و گرجستان، نیکول پاشینیان تلاش کرد که حکومت قبلی ارمنستان راکه با مسکو همکاری نزدیک داشت، ساقط کند.

۱۱. از کار‌های زیان بخش توسط حکومت جدید نیکول پاشینیان، تشدید خصومت بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بود که اکنون بیش از هر زمان دیگری شدت یافته است.

۱۲. اما اخیراً آقای پاشینیان، اقداماتی کرده است که جز ایجاد تفرقه و مشکلات برای ارمنستان نتیجه دیگری ندارد.

۱۳. مجموعه‌ی اقدامات انجام شده‌ی منفی و بر ضد منافع مردم ارمنستان را در یک کلام می‌توان خلاصه نمود، و آن تشدید تبعیت از اقدامات غربی‌ها است. به خصوص فرانسه، آمریکا و انگلیس در ادامه‌ی حکومت لیبرال دموکراسی که نه لیبرالسیم آن اصالت دارد و نه دموکراسی‌اش.

۱۴. این رفتار پاشینیان با توجه به سوابق پیچیده‌ی او در گذشته، فصل جدیدی از خصومت و تنش را در قفقاز جنوبی می‌گشاید.

۱۵. او با همه‌ی طرف‌های ذی‌نفع و مدعی حفظ امنیت یا به هم ریختن آن در طی بیش از هشت سال گذشته رفت و آمد و گفتگوی پنهان و آشکار داشته است.

۱۶. اکنون روابط او با جمهوری آذربایجان، ایران، ترکیه و احتمالاً در آینده، گرجستان، متزلزل و غیرقابل پیش‌بینی است.

۱۷. آخرین اقدام وی، تصویب پیشنهاد بی پایه و حساب نشده‌ی مرد هزار چهره (ترامپ) در رابطه با تعویض نام دالان زنگزور به نام مسیر ترامپ یا تریپ است.

۱۸. این جانب در دو ملاقات مجزا با معاون وزیر خارجه آن کشور که به تهران آمده بود و دیگری سفیر ارمنستان در تهران، به آنها مطالبی را به صراحت گفتم.

۱۹. و آن مطالب این بود که:جمهوری اسلامی ایران، از مشکلات روسیه در رابطه با اوکراین مطلع است. ولذا ممکن است ارمنستان دچار محاسبه‌ی اشتباه شود و فکر کند، چون روسیه در جنگ اوکراین گرفتار است، به امنیت قفقاز جنوبی کمتر اهمیت دهد.

۲۰. و لذا این جانب در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی گفتم ایران با یا بدون روسیه، خود را مسئول حفظ امنیت قفقاز جنوبی می‌داند. همچنانکه از زمان کوروش کبیر تاکنون، قفقاز تا دربند داغستان، حائل امنیتی ایران بوده است.

۲۱. در خرداد ۱۴۰۰ در اجلاس آستانه در تهران، که بنده افتخار داشتم که در خدمت امام شهید قدس الله نفسه الزکیه بودم. معظم‌له در دیدار صبح با آقای اردوغان و دیدار عصر با آقای پوتین به صراحت فرمودند که «ما با ایجاد دالان زنگزور مخالفیم». سخنان راهبردی امام شهید قدس الله نفسه الزکیه در امور سیاست خارجی و در مسائل مهم کشور در جمهوری اسلامی ایران، خط قرمز است.

۲۲. بعد از دو جلسه مذکور، مانور بسیار قدرتمندی توسط نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و در آن زمان، رئیس شهید ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران از منطقه عملیات بازدید به عمل آورد، تا این قوت و قاطعیت را به نمایش بگذارد.

۲۳. سخن آخر را با صراحت به سفیر ارمنستان گفتم که ترامپ و متحدینش اگر بخواهند از این خط قرمز ایران عبور کنند، قلم پای آنها را خواهیم شکست.

۲۴. اواخر هفته گذشته در مجلس ارمنستان، احداث این کریدور را به تصویب رساندند. معنی این کار چیست؟!

۲۵. این کار بی‌حاصلِ نیکول پاشینیان و دنباله‌رو‌های او، اقدامی است که واقعاً موجب سرافکندگی ملت شریف و با سابقه‌ی سیاسی معتدل و عاقلانه‌ی ارمنستان خواهد شد.

برچسب ها: علی اکبر ولایتی ، ترامپ ، ایران
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