کد خبر: 1388806
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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۳
اقتصاد » اخبار کلی

افزایش ۶۶ درصدی پرداخت وام در سال جاری

3 عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه امسال نشان می‌دهد بیش از ۹۲۴۱ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده که حاکی از افزایش ۶۵.۹ درصدی تسهیلات پرداختی در مقایسه با هفت ماهه پارسال است.

جوان آنلاین: شبکه بانکی در طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۹۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵.۹ درصد افزایش داشته است. ۲۰۰۰ همت از این تسهیلات به اضافه ۷۲.۷ همت تسهیلات پرداخت شده در قالب کارت اعتباری معادل ۲۳.۲ درصد از کل تسهیلات به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۹۲۴۱۲.۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۶۶۹۸.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۵.۹ درصد) افزایش داشته است.

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۷۱۴۹۸.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۴ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲۰۹۱۳.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی در ۷ ماهه امسال 

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۶۰۴۹۴.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۸۹۳۷.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است. 

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۸۵۰۸.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۷.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۶۰۴۹۴.۷ هزار میلیارد ریال) است.

همچنین از ۳۲۱۲۹.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۷ درصد آن (مبلغ ۲۸۵۰۸.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۵ است.

تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۵۳۵۳.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۶ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است.

همچنین مبلغ ۷۲۷.۲ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام شده که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۶۰۸۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

گفتنی است؛ با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۲.۶ درصد در جدول‏ ۱، به ۲۳.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، تسهیلات ، وام
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