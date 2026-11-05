دفتر نخست‌وزیری فرانسه اعلام کرد یک فروند هواپیمای مسافربری که از دوبلین به سمت رم در پرواز بود، به‌دنبال هشدار بمب‌گذاری تغییر مسیر داد و با اسکورت جنگنده‌های ارتش فرانسه در «پایگاه هوایی اورو» در غرب پاریس به زمین نشست.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر نخست‌وزیری (به ریاست سبباستیان لکورنو) با تأکید بر اینکه وضعیت را لحظه به لحظه رصد می‌کند، این رویداد را تأیید کرد.

نیروی هوایی فرانسه نیز اعلام کرد: «به‌محض دریافت گزارش تهدید، کشیک عملیاتی ما برای رهگیری این هواپیما به پرواز درآمد. این پرواز منحرف شد و تا «پایگاه هوایی اورو (Évreux)» اسکورت شد.» سایت‌های ردیابی پرواز نشان می‌دهند که هواپیمای مذکور متعلق به شرکت هواپیمایی ایر لینگوس (Aer Lingus) ایرلند است.

تکرار هشدار‌های مشکوک در آسمان اروپا

این حادثه چند روز پس از آن رخ می‌دهد که سه‌شنبه گذشته نیز حدود ده پرواز تجاری دیگر در سراسر اروپا هدف هشدار‌های مشابهی قرار گرفتند که البته به گفته مقامات کشور‌های مختلف، همگی کاذب بودند. دولت بریتانیا این حوادث را «تهدیدات دروغین و مخرب» توصیف کرده بود.

روز سه‌شنبه، دست‌کم چهار پرواز شرکت ایرلندی رایان‌ایر (از منچستر به مورسیا، لیسبون به رم، دوبلین به رم و دوبلین به صوفیه) و همچنین پرواز‌هایی به مقصد ورشو و صوفیه هدف این تهدیدات قرار گرفته بودند که تمامی آنها پس از فرود مورد بازرسی قرار گرفتند و هیچ شیء مشکوکی در آنها کشف نشد. پیش از آن نیز در روز دوشنبه، یک پرواز شرکت ویزایر ناچار شده بود با اسکورت جنگنده‌های مجارستان در بوداپست فرود اضطراری داشته باشد.

با این حال، مقامات نخست‌وزیری فرانسه اعلام کردند که هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت آیا حادثه امروز ارتباطی با آن زنجیره از تهدیدات داشته است یا خیر.