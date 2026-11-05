آخرین قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۱۴ آبان

بازار طلا و سکه در ۱۴ آبان ۱۴۰۵ عمدتا صعودی بود؛ به‌طوری‌که هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۲۴۹ هزار تومانی به ۲۶ میلیون و ۷۷ هزار تومان رسید و سکه طرح جدید نیز گران شد.

جوان آنلاین: بازار طلا و سکه در روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ با افزایش قیمت همراه شد و نرخ انواع طلا و قطعات سکه نسبت به روز گذشته رشد کرد.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۶ میلیون و ۷۷ هزار تومان معامله می‌شود. این در حالی است که نرخ این فلز گران‌بها در روز چهارشنبه ۱۳ آبان، ۲۵ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان بود.

به این ترتیب، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به نرخ اعلام‌شده در روز گذشته ۲۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافته است.

همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار امروز به ۳۴ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان رسیده است. مظنه تهران نیز با ثبت قیمت ۱۱۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان، افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.

در بازار جهانی نیز هر اونس طلا در زمان تنظیم این گزارش ۴۱۲۹ دلار قیمت دارد که نسبت به نرخ حدود ۴۰۴۵ دلاری ثبت‌شده در گزارش روز گذشته، افزایش نشان می‌دهد.

در بازار سکه نیز قیمت تمام قطعات افزایش یافته است.

سکه تمام طرح جدید امروز با قیمت ۲۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود؛ در حالی که نرخ آن در گزارش روز گذشته ۲۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده بود.

به این ترتیب، قیمت سکه طرح جدید یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

سکه طرح قدیم نیز امروز به ۲۵۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. نیم‌سکه ۱۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۷۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

همچنین هر قطعه سکه گرمی در بازار امروز ۳۸ میلیون تومان معامله می‌شود.

بنابراین، بازار طلا و سکه در معاملات امروز عمدتا روند صعودی داشته است؛ هرچند ربع‌سکه برخلاف سایر قطعات با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی همراه شده است.