مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری اول ترامپ، در پی پیروزی گسترده دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، گفت تسلط دونالد ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه شکسته شده و او دیگر قادر به بازسازی این حزب و ایجاد اتحاد در آن نیست.

جوان آنلاین: جان بولتون، مشاور امنیت ملی دولت پیشین دونالد ترامپ در واکنش به شکست حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندوره‌ای روز سه‌شنبه کنگره ایالات متحده تصریح کرد: «تسلط ترامپ بر حزب شکسته شده است. فکر نمی‌کنم بتواند دوباره آن را سر هم کند. قطعاً نمی‌گویم او کاملاً بی‌ربط شده، اما فکر می‌کنم پویایی این دو سال آخر بسیار متفاوت خواهد بود، به‌ویژه هرچه به تصمیم‌گیری درباره نامزد حزب برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ نزدیک‌تر می‌شویم.»

به گزارش ایسنا، بولتون با اشاره به اینکه ترامپ بار‌ها در کارزار انتخابات میاندوره‌ای گفته بود در این انتخابات خودش و سیاست‌های موضوع رأی‌گیری است و انتخابات را به همه‌پرسی درباره دولت خود تبدیل کرده بود، افزود: «نتیجه دقیقاً همان شد.»

بر اساس نتایج این انتخابات، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان با ۵۰ کرسی اختلاف پیروز شدند و در سنا هفت کرسی را تغییر دادند و دست‌کم ۵۴ کرسی به دست آوردند. آنها همچنین پنج کرسی فرمانداری را در ایالت‌هایی که ترامپ در سال ۲۰۲۴ برده بود، تصاحب کردند. با این پیروزی‌ها، دموکرات‌ها اکنون فرمانداری ۲۹ ایالت را در اختیار دارند که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. در تگزاس، دموکرات‌ها پس از سه دهه، توانستند فرمانداری و یک کرسی سنا را ببرند و کانزاس برای نخستین بار در ۹۴ سال اخیر یک دموکرات را انتخاب کرد.

بولتون با تأکید بر اینکه این نتایج لزوماً به منزله اعطای یک حکم مثبت به دموکرات‌ها نیست، گفت: «معنایش این است که کشور دونالد ترامپ را رد کرده است؛ و اینکه این موضوع در دو سال آینده چگونه رقم بخورد، آشکارا سیاست آمریکا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»

او با اشاره به اینکه دموکرات‌ها هیچ چشم‌انداز وحدت‌بخشی ارائه نکردند، خاطرنشان کرد که این نتایج به معنای شکست جبران‌ناپذیر جمهوری‌خواهان نیست؛ جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۹۹۴ پیروز شدند، اما بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت، در سال ۱۹۹۶ دوباره انتخاب شد. بولتون همچنین تأکید کرد که ترامپ همچنان حق وتو دارد و دموکرات‌ها هنوز تعداد اعضای لازم در کنگره برای رد وتوی او را ندارند.